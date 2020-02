Ricciardo fait de Renault sa priorité et ne pense pas à Ferrari

Vainqueur de sept Grands Prix, Daniel Ricciardo a quitté Red Bull au terme de la saison 2018 pour rejoindre Renault avec un accord de deux ans, mais celui-ci arrive à son terme en fin d'année et l'Australien n'a pas de contrat pour 2021. On lui a prêté des discussions avec Ferrari, après une première saison difficile avec la marque française, durant laquelle il n'a pas signé de podium, avec une quatrième place en guise de meilleur résultat en Italie.

L'Australien a été cité comme un possible remplaçant à Sebastian Vettel, et a déclaré plus tôt cette année qu'il "répondait à tous les appels" au sujet de l'année prochaine. Il a d'abord éludé le sujet lorsqu'il lui a été demandé s'il aimerait piloter pour Ferrari, répondant simplement que Vettel était "un gars bien", puis il a rappelé qu'il était engagé à long terme avec Renault, dans le but de viser des victoires et des championnats.

"Je répondrai à des appels, c'est sûr, mais je veux avant tout que cela fonctionne", a déclaré Ricciardo au sujet de ses relations avec Renault. "Je ne veux pas donner l'impression que je suis venu chez Renault uniquement pour quitter Red Bull, et que j'attends la prochaine grosse équipe. Je veux vraiment que ça fonctionne."

"L'étape à franchir est de faire mieux cette année que la saison dernière, et j'espère tirer assez de [la voiture] cette année, afin que cette aventure continue après mon contrat de deux ans. C'est le scénario idéal. Il est trop tôt pour parler d'autres possibilités au conditionnel, et d'un avenir ailleurs. On ne veut pas faire d'histoires, nous n'avons même pas commencé la saison, donc je ne pense pas à 2021. Je ne peux pas encore y penser."

Chez Ferrari, Vettel aborde lui aussi sa dernière année de contrat, mais le directeur Mattia Binotto a déclaré récemment que le quadruple Champion du monde était "la première option" pour faire équipe avec Charles Leclerc la saison prochaine. Le Monégasque a signé un nouveau contrat avec la Scuderia en fin d'année dernière et sera lié à l'équipe jusqu'en 2024. Carlos Sainz est également cité comme remplaçant potentiel de Vettel, mais celui qui a terminé sixième du championnat l'année dernière au classement botte aussi en touche.

"Je ne sais pas, pour l'instant je ne suis pas intéressé de savoir si Sebastian sera un catalyseur [sur le marché des transferts]", tempère l'Espagnol. "Comme vous le savez, je suis très heureux chez McLaren. Je sens que je fais partie de ce projet à moyen ou long terme, et pour être franc, je ne pense à rien d'autre. Je veux que cette année représente un pas en avant par rapport à 2019, et que l'on continue à travailler dans la même direction, avec les mêmes objectifs, et nous verrons ce qui se passe."