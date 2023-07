Ricciardo sollicité tel un Champion du monde de F1 en Hongrie

Daniel Ricciardo, qui a signé un contrat d'un an avec Red Bull pour cette saison en tant que troisième pilote, a été parachuté pour remplacer Nyck de Vries. L'ancien pilote de réserve de Mercedes et héros du Grand Prix d'Italie en 2022 a été licencié par AlphaTauri après seulement dix courses.

Ricciardo a été suivi par une équipe de tournage de Netflix pour "Drive To Survive" lors de la journée des médias du jeudi à Budapest. Ses séances avec les journalistes dans l'hospitalité de Red Bull ont été littéralement prises d'assaut.

Sa séance d'interview en amont du Grand Prix de Belgique à Spa s'est également avérée populaire. Cela a incité l'Australien à plaisanter sur le fait qu'il pensait que les médias l'avaient peut-être oublié et que l'attention qu'il avait suscitée en Hongrie lui donnait l'impression d'avoir gagné le Championnat du monde de F1.

"Je pensais qu'aujourd'hui les médias seraient beaucoup moins présents. Je pensais que vous m'aviez déjà oublié", a déclaré Daniel Ricciardo. Lorsqu'on lui a demandé de revenir sur son retour en Hongrie, où l'octuple vainqueur en Grand Prix s'est qualifié et a terminé 13e, il a répondu : "J'ai vraiment fait en sorte de profiter de tout."

Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

"Même lors de la journée des médias, il y a eu beaucoup de sollicitations. J'ai dit en plaisantant que c'était comme si je venais de gagner un titre mondial. Il y avait énormément d'intérêt, mais c'est quelque chose qu'il faut simplement absorber et apprécier. Je pense que le week-end dans son ensemble s'est bien passé. J'étais un peu crevé le lundi ; j'ai été très discret et j'ai simplement réfléchi à tout cela."

L'ancien pilote McLaren a déclaré qu'en faisant le bilan, il en était venu à penser que ses week-ends devaient être définis par l'utilisation optimale de la voiture plutôt que par les résultats de la course.

Il a poursuivi : "L'essentiel, c'est que, oui, j'étais content de mes performances, mais j'étais juste content de la façon dont j'allais à nouveau courir. Le week-end a probablement été aussi chaotique que ce que j'ai ressenti. Je l'ai vraiment apprécié. J'ai eu l'impression que tout était sous contrôle et que c'était animé, mais ce n'était pas trop."

Le pilote de l'AlphaTauri portant le numéro 3 n'a pourtant pas été épargné lors de son retour en Formule 1. En effet, Daniel Ricciardo a vu son départ être largement perturbé, dès le premier virage, par l'erreur de Guanyu Zhou qui l'a propulsé dans l'Alpine d'Esteban Ocon.

Ricciardo a retrouvé le sourire au volant de l'AT04

L'Australien, qui a été licencié en 2022 par McLaren après deux saisons avec la firme britannique, a ajouté : "C'était probablement juste une expérience plus agréable que celles dans lesquelles je me suis retrouvé la plupart du temps au cours de l'année écoulée. Ça, c'était vraiment important. Je me suis qualifié 13e, j'ai terminé 13e, mais je me suis senti beaucoup plus satisfait que ce qu'on aurait pu voir."

"La plupart du temps, c'est le résultat qui nous motive et notre bonheur dépend de notre capacité à monter sur le podium ou non. Mais être content en n'ayant même pas de points, je pense que c'est la façon dont je veux courir maintenant. Il est évident que je suis toujours très axé sur les résultats, mais j'avais l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait."

"J'étais quand même content de tout ce que j'ai fait ce week-end et du soutien que j'ai reçu de l'équipe", a conclu celui qui fait aujourd'hui équipe avec Yuki Tsunoda chez AlphaTauri.