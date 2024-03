Ricciardo : VCARB "dans un meilleur état" après le débriefing de Bahreïn

Le Grand Prix de Bahreïn 2024 n'a pas été forcément riche en action mais il a au moins été le théâtre d'un moment de forte tension dans le clan VCARB. En fin de course, alors qu'il était chaussé de pneus tendres plus rapides, Daniel Ricciardo est revenu sur son coéquipier Yuki Tsunoda, en gommes dures plus usées et moins performantes et le Japonais a reçu comme consigne de laisser passer son chef de file.

L'ordre a cependant provoqué surprise et colère chez Tsunoda, qui a manifesté son mécontentement en dépassant de manière agressive Ricciardo à deux reprises après la course, dans le tour de rentrée au stand.

Mais la hache de guerre a été rapidement enterrée entre les deux hommes, comme l'a affirmé Daniel Ricciardo à Djeddah. "Ce qui s'est passé à la fin de la course, ce n'était pas génial", a-t-il expliqué. "Mais en fait, deux heures après [la course], la manière dont nous sommes sortis du débriefing a même placé l'équipe dans un meilleur état que le matin [de la course]."

"Les pilotes n'aiment jamais les consignes de l'équipe. Ils ne réagissent peut-être pas tout de suite, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Donc tout ça était assez clair. Je pense qu'il était important pour nous de parler de ça, mais aussi du tour de décélération, simplement pour être clair sur le fait que même si c'est dans le feu de l'action, ces choses peuvent avoir de plus grandes conséquences. Nous avons donc parlé, en privé, portes closes, très ouvertement et de manière transparente. C'était la meilleure chose à faire. Et nous nous sommes quittés samedi soir avec le sentiment que c'était clos."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Ricciardo a reconnu que la nouvelle direction de l'écurie, incarnée par Laurent Mekies et Peter Bayer, avait su prendre les bonnes décisions pour ne pas envenimer la situation : "Honnêtement, j'étais curieux de voir comment cela allait être géré parce que c'est l'un de ces cas où, en tant que pilotes, nous sommes têtus et parfois nous nous disons : 'Rien à foutre, je m'en vais et ils s'en occuperont'. Mais je pense que le fait que nous ayons été réunis dans une pièce et que nous en ayons simplement parlé... Et c'était très calme, très posé, sans pointer du doigt qui que ce soit. Il s'agissait simplement d'en parler."

"Nous savions donc qu'en quittant cette salle, nous nous sentirions beaucoup mieux et nous savions que nous irions en Arabie saoudite sans aucune gueule de bois ou quoi que ce soit d'autre à cause de ce petit incident. C'est donc une bonne chose. Évidemment, je savais qu'on nous poserait des questions à ce sujet. Mais honnêtement, depuis samedi soir, nous n'en avons plus parlé."

Compte tenu de la possibilité de décrocher le deuxième baquet Red Bull pour la saison 2025, l'on pourrait penser que l'atmosphère au sein du garage VCARB est électrique. Interrogé par Motorsport.com sur d'éventuelles tensions, Ricciardo a assuré que tout allait bien avec Tsunoda.

"Nous n'avons fait que quelques courses [ensemble] mais je pense que tout s'est bien passé l'année dernière", a-t-il ajouté. "Je dis l'année dernière comme si [je disais] : 'Cette année, il y aura des problèmes'. Évidemment, il y a eu ce petit problème le week-end dernier. Mais je pense que si nous ne nous en étions pas occupés et que [Tsunoda] avait quitté le circuit, on aurait pu se dire qu'il y avait un problème. Mais je pense que nous étions tous les deux prêts à nous asseoir dans une pièce et à en parler. Je pense que c'était important."

Propos recueillis par Adam Cooper