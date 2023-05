Ricciardo : Je veux revenir sur la grille F1 en 2024

Depuis le début de son bail comme réserviste de l'écurie Red Bull, Daniel Ricciardo a distillé un discours empreint d'une grande prudence et d'une volonté manifeste de se ressourcer mentalement dans un environnement plus familial et plus éloigné de la pression de la compétition.

L'Australien, qui ne laissait pas transparaître une faim absolue de retrouver les grilles, voulait pour commencer se laisser le temps de comprendre si sa passion était suffisamment forte pour se plier aux exigences de la F1 ou s'il devait construire la suite de sa carrière ailleurs.

Il a toujours été clair que, dans ces conditions, son rôle chez Red Bull, avant tout marketing et en simulateur, allait lui permettre de regoûter à la fois au paddock (avec quelques véritables apparitions sur les GP en tant que réserviste) mais également, même s'il restait à le formaliser, à la piste via du roulage lors des rares journées de test en cours de saison.

Ricciardo a annoncé qu'il serait d'ailleurs en piste, au volant de la dominatrice RB19, à l'occasion d'essais pneumatiques pour le compte de Pirelli, du côté de Silverstone, en juillet. Plus encore, dans un entretien avec ESPN, son discours sur l'avenir et sa volonté de retrouver la Formule 1 a pris une tournure bien plus affirmée.

J'ai le sentiment qu'il me reste encore des choses à accomplir [en F1]. Je reste dans la boucle, je me prépare. Daniel Ricciardo

"Je suis toujours dans une très bonne situation, vraiment, j'en suis très heureux", a-t-il dans un premier temps déclaré à propos de son rôle actuel. "Est-ce que ça veut dire que je serai heureux de faire ça lors des deux ou trois prochaines années ? Probablement pas. Mais je pense que pour cette année, c'est assurément une bonne chose pour moi."

Puis Ricciardo d'ajouter : "Je veux... Pour l'instant, je veux revenir sur la grille de départ l'année prochaine. J'ai le sentiment qu'il me reste encore des choses à accomplir. Je reste dans la boucle, je me prépare et tout ce qui s'ensuit."

Une volonté qui a un impact direct dans sa vie hors de la F1, puisqu'elle le pousse à envisager de réaliser certaines choses en prévision du moment où ses obligations ne lui permettraient plus : "Je coche également quelques cases, car si je reviens sur la grille l'année prochaine, et que j'y reste pendant les cinq prochaines années, par exemple, il y a peut-être des choses que je n'aurai pas l'occasion de faire. Je veux cocher quelques cases pour moi, pour m'épanouir."

"Le marathon de New York est un exemple. Quelques amis l'ont couru l'année dernière et je me suis dit que ça avait l'air plutôt cool. Il y a ce genre de choses auxquelles je pense et que je n'aurais évidemment pas l'occasion de faire lors d'une saison normale, alors j'ai envie de me lancer et de faire des choses comme ça cette année."