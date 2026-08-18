Kubica : Ne jamais piloter pour Ferrari en F1 était "une blessure ouverte"

Robert Kubica a révélé que courir - et gagner - avec AF Corse Ferrari en WEC l'a aidé à refermer la profonde blessure émotionnelle laissée par son accident de rallye, qui avait interrompu sa carrière en Formule 1. Le 6 février 2011, Kubica participait au Rallye Ronde di Andora dans le cadre de ses activités extra-sportives lorsqu'il a été victime d'un grave accident, qui lui a causé des séquelles permanentes au bras droit et à la jambe droite.

Non seulement le pilote Renault a dû renoncer cette année-là à sa saison de F1, mais on ignorait alors qu'il avait déjà signé un contrat avec Ferrari pour la saison 2012. Cet accord est tombé à l'eau à cause de son accident, le tenant éloigné de la compétition pendant un an et demi. Il lui a ensuite fallu six longues années pour retrouver le volant d'une F1.

Kubica est toutefois revenu en Grand Prix en 2019 puis brièvement en 2021. Plus important encore, il s'est tourné vers l'endurance cette même année puis a remporté les 24 Heures du Mans en 2025 à bord de la Ferrari 499P privée d'AF Corse, qu'il partageait avec Phil Hanson et Ye Yifei.

L'une des choses qui continuaient à me déstabiliser, qui restait comme une blessure encore ouverte, c'était probablement le fait de ne jamais avoir réussi à m'installer au volant d'une Ferrari de F1.

Répondant aux questions des lecteurs d'Autosport, publication sœur de Motorsport.com, avant l'édition 2026 de l'épreuve mancelle, Kubica a été interrogé sur ce que représentait pour lui une victoire au Mans au volant d'une Ferrari, au regard de ce contrat avec la Scuderia en F1 qui n'a jamais abouti.

"Il faut préciser qu'au final, je ne suis pas un pilote Ferrari, je pilote une Ferrari 499P, mais je suis un pilote AF Corse", a répondu le Polonais. "C'est un peu différent, bien sûr. Il est impossible de comparer avec cette période où j'étais en passe de devenir pilote Ferrari en F1."

"Sans rien enlever à la catégorie Hypercar, quand on est en Formule 1, je pense qu'en tant que pilote confirmé, il y a deux choses qui ont toujours été des objectifs : devenir un jour champion du monde, ou au moins avoir l'opportunité de se battre pour le titre, et devenir pilote Ferrari en F1. Je n'ai réalisé aucun de ces deux objectifs. J'étais en passe de devenir pilote Ferrari en F1 mais, malheureusement, à cause de l'accident, cela ne s'est pas fait."

La Ferrari n°83 de Robert Kubica lors des 24 Heures du Mans 2026. Photo de: Marc Fleury

"Bien sûr, on ne peut pas comparer les deux situations. Mais je dois dire que l'une des raisons pour lesquelles, fin 2023, j'ai décidé de courir pour AF Corse était que... [...] J'ai expliqué avoir surmonté tous les mauvais souvenirs liés à mon accident. Mais l'une des choses qui continuaient à me déstabiliser, qui restaient comme une blessure encore ouverte, c'était probablement le fait de ne jamais avoir réussi à m'installer au volant d'une Ferrari de F1."

"Bien sûr, il y avait des raisons techniques, mais l'une des raisons qui m'ont poussé à dire : 'Oui, je vais suivre cette voie avec AF Corse', c'est que je me suis dit que, dans le futur, si je ne le faisais pas, je regretterais probablement d'avoir eu l'opportunité de piloter une Ferrari en Hypercar et de ne pas l'avoir saisie."

"C'était donc aussi quelque chose de plus émotionnel que technique. Vous ne verrez probablement jamais ce type de raisonnement, mais comme cette blessure était encore ouverte depuis de nombreuses années, c'était, disons, ma façon de voir les choses."

Aujourd'hui âgé de 41 ans, Kubica a terminé septième des 24 Heures du Mans 2026 avec ses équipiers. La Ferrari n°83 n'a pas encore signé de podium cette année, dans un championnat WEC très concurrentiel, bien que controversé en raison du manque de transparence entourant la BoP.