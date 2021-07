Robert Kubica participera aux EL1 en Hongrie pour Alfa Romeo

L'équipe Alfa Romeo s'acquitte d'une opération qui sera certainement reçue avec grand plaisir par le public du Grand Prix de Hongrie, tandis que son populaire pilote réserviste Robert Kubica disposera d'une occasion de rouler en Essais Libres 1 sur le tracé du Hungaroring, vendredi.

Kubica prendra place dans la voiture du pilote titulaire Kimi Räikkönen, dont l'avenir avec l'équipe demeure très incertain, sur un tracé signifiant beaucoup pour lui puisque c'est là qu'il avait fait son retour en Formule 1 en 2017, à l'occasion d'une séance d'essais organisée après huit ans passés loin de la discipline en raison d'une blessure au bras et à la main qui avait mis un point d'arrêt brutal à sa carrière F1.

Après avoir déjà piloté la monoplace 2021 de l'équipe Alfa Romeo lors des premières séances d'Essais Libres en Espagne et en Autriche, le Polonais "sera désireux de continuer à contribuer au développement de l'équipe avec ses commentaires techniques à l'approche de la pause estivale", fait savoir le communiqué de presse de l'écurie.

Le week-end spécial de Kubica s'étendra au-delà de la piste car il sera le centre d'attention de nombreux fans qui assisteront à la course. Budapest étant l'une des destinations préférées de ses compatriotes polonais, qui s'acquittent de centaines de kilomètres pour venir assister au GP de Hongrie chaque année, l'équipe mettra tout en œuvre pour offrir une expérience spéciale à aux spectateurs présents : un stand dédié à l'équipe, placé dans la populaire Fan Zone, présentera notamment la voiture et l'équipement de course de l'équipe, tandis qu'un riche programme de sessions virtuelles de rencontre et d'accueil des fans sera aussi organisé dans le respect du protocole COVID-19 du paddock F1.

La dernière saison complète disputée par Robert Kubica en F1 remonte à l'année 2019. Le Polonais s'était classé 19e sur 20 pilotes, battant George Russell (Williams) grâce à un point inscrit lors du Grand Prix d'Allemagne.