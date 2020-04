Les dix podiums de Romain Grosjean en Formule 1

Arrivé en Formule 1 dans le courant du championnat 2009 chez Renault, Romain Grosjean en est parti à la fin de cette saison pour y revenir en 2012 avec Lotus. Dès la quatrième course cette année-là, le Français a signé son premier podium à Bahreïn. Par la suite, il y est monté à plusieurs reprises au cours de cette même saison, et a atteint les trois premières places six fois en 2013, ainsi qu'une fois en 2015.

Au volant d'une Lotus plutôt compétitive, il a notamment joué la victoire au Grand Prix du Japon en 2013, où il s'est battu contre les deux Red Bull de Sebastian Vettel et Mark Webber, et a aussi effectué de belles remontées, comme à Spa en 2015, ou encore en Inde en 2013. Avec Kimi Räikkönen, il a contribué à amener Lotus à la quatrième place du championnat constructeurs pendant deux saisons consécutives.