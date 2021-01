Grosjean n'a pas la réputation qu'il mérite, estime Steiner

Günther Steiner a beau s'être séparé de Romain Grosjean (et de son coéquipier Kevin Magnussen) pour la saison 2021, il reste manifestement en très bons termes avec le pilote français, et se montre même particulièrement élogieux à son égard.

Grosjean est arrivé au terme de sa carrière en Formule 1 à la suite d'un terrible accident au Grand Prix de Bahreïn, carrière qu'il conclut sans la moindre victoire mais avec dix podiums à son actif néanmoins. Auteur de 179 départs en Grand Prix, le vétéran est malheureusement mieux connu par une tranche du public pour les quelques boulettes commises en piste que pour son palmarès respectable, et Steiner estime que son ancien pilote n'a pas la réputation qu'il mérite.

"Il était certainement très rapide", déclare le directeur de l'écurie Haas pour Motorsport.com. "Dans un bon jour, Romain était l'un des meilleurs. Mais parfois, il attaquait trop. Puis on voit ces erreurs. Il dépassait juste la limite, et les erreurs venaient alors."

"Il y a des erreurs qu'il a faites qui étaient grosses, comme celle de Bakou [en 2018], où il s'est crashé sous Safety Car", ajoute à notre micro Kevin Magnussen, coéquipier de Grosjean chez Haas de 2017 à 2020. "Les gens en ont énormément parlé, mais si vous regardez à quelle place il était quand il s'est crashé, c'était incroyable. Je crois qu'il était quatrième, dans la Haas [sixième, ndlr] ! Personne ne parle jamais de ça. S'il ne s'était pas crashé sous Safety Car, il aurait signé un résultat incroyable lors de cette course. Cela cache le pilote absolument génial qu'il est."

"Je pense que ces dernières années, notamment parce qu'il était dans une voiture peu compétitive, c'était dur pour lui de le montrer vraiment. Mais les gens ont oublié ce qu'il a fait en 2012, en 2013, ces années où il est si souvent monté sur le podium. Ce n'est qu'à cause de la malchance que la victoire lui a échappé pas mal de fois."

"C'est juste ainsi que fonctionne le monde actuellement. Certainement, de l'intérieur, étant son coéquipier, je l'admire pour le talent qu'il est."

C'est dès le mois de septembre 2015, dans un contexte où le futur de l'écurie d'Enstone alors dénommée Lotus demeurait particulièrement incertain, que Grosjean a pris la décision de rejoindre Haas afin d'assurer son avenir. Il a marqué 104 points en 96 courses avec l'écurie américaine, dont 18 dès les deux premières. À l'heure du bilan, ce pari est-il une réussite ou un échec ? Günther Steiner estime en tout cas avoir vendu son projet au tricolore avec honnêteté et salue le courage de ce dernier.

"Nous étions aussi bien préparés que je le lui ai promis quand nous en avons discuté", affirme l'Italien. "Ce qui était compliqué à l'époque, c'est qu'il y avait eu quelques nouvelles équipes qui n'avaient pas été performantes, et il savait que c'était un risque, mais je lui ai expliqué comment nous faisions les choses différemment. Il y a cru et je pense que nous avons satisfait les attentes."

"Bien sûr, [2020] et [2019] ont été difficiles pour nous, mais ça peut arriver dans n'importe quelle écurie. Cela n'a plus rien à voir avec la nouveauté de l'équipe, nous avons juste commis une erreur [en 2019], et [en 2020], avec la pandémie, nous avons plus souffert que quiconque. Il a été courageux de [nous rejoindre], et ça lui a plutôt réussi."

Rappelons que cette saison, ce sont les rookies Mick Schumacher et Nikita Mazepin qui courront pour Haas, tandis que Grosjean n'a pas encore de programme défini à ce jour, lui qui a connu une longue convalescence après son accident de Sakhir.

Propos recueillis par Luke Smith