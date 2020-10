Rosberg : Chez Aston Martin, Vettel redeviendra "un dieu"

L’arrivée de Sebastian Vettel au sein de l’écurie Racing Point, qui deviendra l’an prochain Aston Martin, est l’un des transferts phares annoncés ces derniers mois puisqu’il concerne un pilote quadruple Champion du monde et qui est chez Ferrari depuis 2015. L’Allemand, qui vit une fin d’aventure très compliquée au sein de la Scuderia, aura une opportunité de retrouver sa forme dans une structure moins exposée et dotée, mais à l’ambition et aux moyens tout de même conséquents.

S’exprimant à ce sujet pour Sky Sports, Nico Rosberg a dressé un bilan de la situation globale, jugeant que Vettel dispose d’une "immense opportunité" après la fin en eau de boudin de son passage chez Ferrari qui se dessine. "Tout d’abord, ces voitures sont bien plus nerveuses que ce que nous avons connu. Parfois, l’arrière vous échappe d’un coup, et vous ne le sentez pas. Et ça enlève beaucoup de confiance chez les pilotes. Sebastian a toujours été un pilote qui avait besoin d’un arrière stable, il doit avoir confiance."

"Je pense qu’il est dans une grosse spirale négative. Ça commence par de petites choses, [puis] une grosse erreur quand vous menez à Hockenheim, une autre ici, une autre là, et ça devient une énorme avalanche. Cela vous entraîne dans une spirale négative, et plus vous êtes négatif mentalement, plus vous doutez, plus vous faites d'erreurs. C'est de pire en pire en pire."

"De plus, l’équipe voit également Leclerc comme leur dieu, et [Vettel] n’est plus ce dieu. C’est également une grosse spirale négative, et un gros choc. Il était le numéro 1 de Ferrari, pour le pays tout entier, et soudainement il y a ce jeune Leclerc, qui signe un contrat de cinq ans. Sur le plan mental, c’est un gros coup également."

"Sa grande chance, c’est Aston Martin, c’est une immense opportunité. Il sera à nouveau un dieu dans cette écurie, la voiture est rapide, il pourra connaître de vrais moments de succès et trouver une spirale mentale positive, et peut-être qu’il pourra redevenir aussi bon qu’il l’a été, et en finir avec ces erreurs. C’est une grande chance pour lui, et je suis vraiment heureux qu’il ait pu l’avoir."

