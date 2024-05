Au milieu des rumeurs de Chicago, la F1 envisage plus de courses en Asie

Depuis que la société américaine Liberty Media a pris le contrôle de la F1 en 2017, l'une de ses principales priorités a été la mise en avant de la catégorie reine outre-Atlantique, ajoutant des courses à Miami et à Las Vegas, venant s'ajouter à Austin, hôte du Grand Prix des États-Unis depuis 2012.

Surfant sur la popularité croissante de la F1, un grand nombre de sponsors américains ont afflué vers la catégorie, HP étant le dernier en date, rejoignant la Scuderia Ferrari. L'an dernier, le Grand Prix inaugural de Las Vegas, dont la F1 a assuré elle-même la promotion, s'est également révélé être un énorme succès commercial, alimentant les rumeurs selon lesquelles la F1 souhaitait ajouter une quatrième épreuve dans le pays.

Motorsport.com apprend que si la F1 cherche à poursuivre sa croissance aux États-Unis, elle est satisfaite de sa répartition actuelle des courses sur le continent américain. Cela comprend également des événements populaires à Montréal (Canada), Mexico (Mexique) et Sao Paulo (Brésil). Les rumeurs les plus folles concernant la tenue d'une nouvelle course à Chicago d'ici 2026 ont été fermement rejetées. La Formule 1 s'intéresse plutôt à l'Extrême-Orient, un marché encore mal desservi. Le Grand Prix de Malaisie a disparu en 2017 pour ne laisser que Singapour, le Japon et la Chine au calendrier, tandis que les efforts pour amener la F1 au Vietnam n'ont pas abouti.

Les mécaniciens effectuent les derniers préparatifs sur la grille avant le départ. Photo par : Lionel Ng / Motorsport Images

La Thaïlande est un nouveau candidat à l'organisation d'une course en Asie du Sud-Est à la suite des entretiens qui ont eu lieu en avril entre le premier ministre Srettha Thavisin et le directeur général de la F1 Stefano Domenicali, puis de la rencontre d'Imola. Le gouvernement thaïlandais souhaite organiser une course urbaine à Bangkok pour stimuler le tourisme, et Red Bull, détenu à moitié par un actionnaire local, est considéré comme un acteur clé dans les coulisses pour que la course ait lieu.

Des discussions ont également eu lieu avec la ville portuaire sud-coréenne d'Incheon au sujet d'un retour de la F1 dans la péninsule coréenne à partir de 2026 ou 2027.

Les Grand Prix européens en danger ?

Bien que l'intérêt pour de nouvelles épreuves reste élevé dans le monde entier, Domenicali a souligné qu'il n'envisageait pas d'étendre le calendrier au-delà du nombre actuel de 24 courses, le nombre maximum de 25 étant inscrit dans les accords commerciaux.

"Nous pensons actuellement qu'un calendrier de 24 courses est le nombre optimal d'événements", a déclaré Domenicali aux analystes de Wall Street au début du mois. "Nous constatons que de nombreux pays s'intéressent à la Formule 1, ce qui représente évidemment une opportunité de développement. En même temps, cela nous oblige à faire des choix en termes de calendrier", a-t-il ajouté devant la presse italienne, à Imola.

"Nous constatons un intérêt croissant en Extrême-Orient et aux États-Unis, mais aussi un renouveau en Europe, très probablement grâce à Madrid, qui a donné un coup de fouet au moment où tout le monde pensait que personne sur le Vieux Continent n'était intéressé par la nouveauté."

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo par : Red Bull Content Pool

Il semble évident qu'il faudra faire des concessions, étant donné que plusieurs courses européennes ne seront plus sous contrat après 2025, notamment les courses italiennes d'Imola et de Monza, ainsi que les courses du Benelux (Belgique et Pays-Bas). Malgré l'immense popularité de Max Verstappen, la rotation entre Zandvoort et Spa est toujours considérée comme une option à partir de 2026, même si les investissements de Spa dans ses installations et l'expérience des fans ont donné un coup de pouce à cette dernière.

Monza investit également dans ses infrastructures vieillissantes, tandis qu'Imola, qui espère toujours récupérer son édition annulée de 2023 en 2026, a encore beaucoup de retard à rattraper. Domenicali a reconnu qu'il serait difficile pour les deux tracés italiens de rester au calendrier.

"L'Italie est au cœur du calendrier de la F1, mais nous devons aborder des questions importantes liées aux ressources que le pays a l'intention d'investir et aux infrastructures, car nous devons changer de rythme en améliorant la sécurité des pistes et les services offerts au public", a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport. "Fin août, à Monza, nous ferons le point avec les institutions gouvernementales et l'ACI [la fédération italienne]. Il est encore possible que l'Italie conserve deux courses après 2026, mais de manière réaliste, je pense que ce sera assez difficile."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo par : Zak Mauger / Motorsport Images

Barcelone, qui a encore un contrat jusqu'en 2026, subit également la pression de la nouvelle course de F1 à Madrid, qui débutera la même année. Un nouvel événement pour les fans au cœur de la capitale catalane, incluant une course de démonstration sur l'historique Paseo de Gracia, contribuera à impressionner la F1. Les autorités locales ont récemment donné leur accord pour que l'organisateur d'événements Fira de Barcelona, qui coorganise chaque année le Mobile World Congress, prenne en charge les opérations du circuit et le rende moins dépendant de ses seules activités de course automobile.

La lutte pour rester au calendrier n'est pas nécessairement une lutte entre les anciens et les nouveaux, ou entre les circuits de course traditionnels et les courses urbaines à la mode, comme on l'a souvent dépeint. Au contraire, sous l'égide de Liberty Media, la catégorie a massivement relevé ses standards concernant ce qu'elle attend d'un tracé de F1 moderne, y compris l'expérience des fans, l'infrastructure du circuit, la capacité hôtelière, le transport, l'hospitalité et les efforts de développement durable.

Cela signifie que le "vieux monde", comme l'appelle Domenicali, a dû rattraper les événements huppés du Moyen-Orient et des Amériques, ce qui est plus facile à faire pour les circuits qui peuvent se vanter de bénéficier de généreuses subventions gouvernementales. Ce n'est pas une coïncidence si le Grand Prix de Hongrie à Budapest, qui bénéficie d'un soutien important, a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2032 et est l'une des rares courses européennes à bénéficier d'une sécurité à long terme.

Le départ Photo par : Alfa Romeo

Domenicali a été très clair sur le fait que les circuits doivent adhérer à la vision de la F1 sur ce à quoi devrait ressembler un Grand Prix en 2024, sous peine de rater le coche.

"Le travail effectué sur le circuit du Hungaroring confirme que les mouvements de la Formule 1 contribuent à élever la barre pour les installations qui étaient restées quelque peu sédentaires au fil des ans", a-t-il déclaré. "Je le dis de manière très constructive : s'il n'y a pas de volonté d'investir, de travailler et de faire des projets ensemble, même à long terme, il y aura un risque de perdre la Formule 1. D'ici la fin de l'année, nous devrons faire des choix importants."

Avec Lucas Huaumé