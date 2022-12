Malgré les rumeurs, Danica Patrick n'a jamais été proche de la F1

Charger le lecteur audio

Dans sa jeunesse, Danica Patrick n'avait qu'une ambition pour sa carrière. "L'objectif était la Formule 1", indique-t-elle dans le podcast Beyond The Grid. "Quand j'habitais en Angleterre, c'était la Formule 1. Je l'ai dit sincèrement à de nombreuses reprises : quoi que ce soit d'autre que la Formule 1 serait un échec, car c'était le plus haut niveau."

La native du Wisconsin a mis toutes les chances de son côté en rejoignant l'Europe dès 16 ans, après avoir remporté plusieurs compétitions de karting aux États-Unis. Deux saisons de Formule Ford en Grande-Bretagne n'ont toutefois pas porté leurs fruits, malgré une deuxième place au Formula Ford Festival en 2000, et Patrick est rentrée outre-Atlantique pour 2002. Troisième du Toyota Atlantic Championship en 2004, elle est parvenue à atteindre l'IndyCar à temps plein de 2005 à 2011, avec une victoire à la clé. Et à une époque où les femmes étaient rares en monoplace, ce résultat a alimenté des rumeurs sur une éventuelle arrivée en Formule 1.

À quel point en est-elle passée près ? "Pas très près, vraiment !" s'exclame Patrick. "Je ne crois pas qu'on m'ait véritablement proposé des essais, en fait. Ça semblait toujours être des ragots des médias, juste pour susciter l'attention, parce qu'on ne m'a jamais appelée. Il y a eu deux ou trois fois, durant ma carrière, où il y avait des articles, où les médias disaient que j'allais peut-être venir en F1, que je devrais le faire, participer à un test, mais personne ne m'avait appelée !"

Danica Patrick soulève le trophée de son unique victoire en IndyCar, à Motegi en 2008

Peu après la victoire de Patrick à Motegi au volant d'une Andretti à moteur Honda, il avait été rapporté que le constructeur japonais envisageait de lui proposer des essais en fin de saison 2008. "Ce que nous avons dit en réalité, c'est que si Danica veut piloter notre voiture à la fin de la saison, nous serions très ouverts à cette idée", avait alors indiqué Nick Fry, PDG de Honda F1, "mais pour être très clair, Danica n'a pas fait de demande à ce jour. La porte est ouverte si elle est intéressée… [et] je dirais que ça n'a absolument rien de promotionnel."

Le retrait précipité de Honda fin 2008 allait anéantir toute chance que ce projet se réalise, mais d'après Patrick, il n'en a de toute façon jamais été question.

"Non, il n'y a jamais rien eu du tout dans les tuyaux", assure celle qui mène désormais des interviews pour Sky Sports F1 notamment. "À un moment, il y a peut-être eu quelque chose qui ressemblait davantage à une démonstration, peut-être à l'époque où Tony Stewart et un pilote de Formule 1 dont je ne me souviens pas [Lewis Hamilton, ndlr] ont échangé leurs voitures, ça devait être à Watkins Glen. Je ne voulais pas faire ça non plus. Certains me voient déjà comme un élément du spectacle, alors la dernière chose que je souhaitais était d'y contribuer avec une sorte de démonstration."