Formule 1 GP de Las Vegas

Russell s'en prend à Verstappen après l'incident des EL3

George Russell est très frustré par l'attitude de Max Verstappen après l'incident survenu lors des EL3 à Las Vegas.

Benjamin Vinel

Publié: 21 nov. 2026, 06:50

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Photo de : Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

George Russell a critiqué Max Verstappen après leur accrochage survenu lors des Essais Libres 3 du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1.

Verstappen a dépassé la Mercedes à l'approche du virage 14 pour tenter de trouver de l'air libre, mais Russell a cherché à reprendre l'avantage. Le Néerlandais a tenté de lui fermer la porte sans succès, avant que Russell ne le force finalement à s'écarter. Le pilote Red Bull lui a ensuite adressé un doigt d'honneur.

Russell était indigné par la manœuvre de Verstappen, qui lui a valu un avertissement des commissaires. "Je pense qu'un avertissement était justifié mais, vous savez... Rien dans le règlement ne dit que vous ne pouvez pas dépasser quelqu'un qui entame son tour, mais quand vous faites ça, vous lui gâchez son tour", a déclaré le Britannique à Sky Sport Italy.

"Il fait ça chaque semaine avec de nombreux pilotes et tout le monde l'accepte, mais je ne vais pas simplement accepter que quelqu'un me gâche mon tour comme ça et se comporte comme s'il était supérieur à tout le monde. Il faut bien que quelqu'un lui tienne tête."

De son côté, Verstappen a livré une analyse très succincte de la situation lors de la conférence de presse d'après les qualifications : "Il ne s'est rien passé."

Un avertissement n'a que peu de conséquences, contrairement à une réprimande, puisqu'il ne peut pas entraîner une sanction plus lourde en cas de récidive.

Pourquoi les commissaires ont averti Verstappen

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

Verstappen a néanmoins été jugé responsable de l'incident. Voici comment les commissaires l'ont analysé dans leur rapport :

"Les deux voitures approchaient du virage 14, la voiture n°3 devant la voiture n°63. La voiture n°3 a freiné plus tôt que prévu et changé de direction au freinage. La voiture n°63, qui arrivait derrière, s'est déportée sur la gauche et a tenté de dépasser par l'intérieur. Au cours de la manœuvre, l'essieu avant de la voiture n°63 se trouvait devant le rétroviseur de la voiture n°3. Les deux voitures sont ensuite entrées en contact."

"Lors de l'audition, les pilotes ont également évoqué les accords informels entre pilotes concernant la préparation d'un tour lancé et le comportement attendu dans de telles situations. Les commissaires ont pris note de ces explications, mais ont estimé que ces accords informels avaient une importance limitée dans l'analyse de l'incident. Les éléments déterminants étaient les mouvements réels des deux voitures et leurs positions respectives."

"Les commissaires ont donc examiné le freinage et le changement de direction de la voiture n°3, la manœuvre d'évitement et le positionnement de la voiture n°63, en tenant compte des directives applicables en matière de pilotage."

"Ils ont estimé que le changement de direction de la voiture n°3 au freinage était imprévisible et avait contribué à la situation dans laquelle la voiture n°63 avait dû se déporter à l'intérieur pour éviter un contact. Bien qu'ils n'aient pas jugé la manœuvre suffisamment grave pour justifier une sanction plus sévère, ils ont conclu qu'un changement de direction au freinage dans ces circonstances était inférieur au niveau de pilotage attendu."

"Compte tenu des circonstances de l'incident, les commissaires ont estimé qu'un avertissement au pilote était approprié."

Verstappen et Russell partageront la première ligne de la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas samedi, après avoir respectivement décroché les deuxième et troisième places en qualifications. Kimi Antonelli, auteur du meilleur temps, écopera quant à lui d'une pénalité de cinq places sur la grille.

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