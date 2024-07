Russell disqualifié : Wolff reconnaît une "erreur" de Mercedes

Mercedes ne fera pas appel de la disqualification de George Russell à Spa. Quelques minutes après l'annonce par les commissaires de course que l'Anglais perdait sa victoire, en raison d'une monoplace sous le poids règlementaire après avoir été vidangée, l'équipe a réagi à cette décision, par la voix de son grand patron, et a reconnu son erreur.

"Nous devons encaisser notre disqualification", a déclaré Toto Wolff. "Nous avons clairement fait une erreur et nous devons nous assurer d'en tirer les leçons. Il faut aller de l'avant, évaluer ce qu'il s'est passé et comprendre ce qui a défailli."

Face à la presse, Wolff n'a pas souhaité donner d'explications sur les causes de l'infraction commise : "On attend beaucoup de gomme, peut-être plus, mais il n'y a pas d'excuse."

L'équipe technique a avancé une première explication. "Nous pensons que la perte de gomme en n'ayant fait qu'un arrêt est un élément qui a contribué, et nous allons travailler pour comprendre ce qu'il s'est passé", a ajouté Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de Mercedes. "Nous n'allons pas chercher d'excuses cependant. Ce n'est clairement pas suffisant et nous devons nous assurer que cela ne se reproduira pas."

Des performances "inconcevables" en début de saison

L'ambiance n'est pas totalement sombre chez Mercedes ce dimanche puisque l'équipe conserve la victoire, grâce à Lewis Hamilton, longtemps leader du Grand Prix et revenu dans les roues de George Russell en fin de course. Russell avait pris l'avantage grâce à une stratégie à un seul arrêt qui a très bien fonctionné, des performances qui ont donné satisfaction à Wolff ce dimanche.

"Perdre un doublé est frustrant et nous pouvons uniquement présenter nos excuses à George, qui a fait une course fantastique. Lewis est évidemment promu à la première place, il était le plus rapide des pilotes sur deux arrêts et il mérite la victoire."

Les deux pilotes étaient très performances ce dimanche, et Mercedes aborde la pause estivale dans une forme jamais vue depuis 2021. "Malgré la disqualification, il y a de nombreux points positifs à retenir de ce week-end", veut retenir Wolff. "Nous avions une voiture qui était la référence en course aujourd'hui, avec deux stratégies différentes. C'était inconcevable il y a seulement quelques mois."

"Nous abordons la pause estivale n'ayant remporté trois des quatre dernières courses. Nous allons revenir revigorés après la pause et avec l'objectif de rester sur notre trajectoire positive."

Propos recueillis par Jonathan Noble