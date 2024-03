Russell : Les équipes doivent saisir leur chance de recruter Verstappen

Si Christian Horner a été innocenté à la suite de l'enquête menée par la compagnie Red Bull, le directeur de l'écurie de F1 ayant été accusé de comportement inapproprié vis-à-vis d'une employée, l'affaire est en fait loin d'être close.

Dernièrement, après qu'une source anonyme a envoyé à plusieurs journalistes des conversations privées impliquant Horner, le conseiller spécial Helmut Marko a lui aussi fait l'objet d'une enquête et a été un temps menacé d'une suspension pour une éventuelle responsabilité dans les fuites de l'affaire Horner avant d'être blanchi de tout soupçon. Cela n'a toutefois pas empêché Max Verstappen, le pilote star de l'équipe qui domine actuellement la discipline, de monter au créneau en liant son avenir à celui de Marko. Une prise de position qui a évidemment fait beaucoup parler dans le paddock.

Et puisque son père, Jos Verstappen, a déjà publiquement demandé à Horner de quitter son poste, et que certains membres du paddock souhaitent l'intervention des instances, d'aucuns estiment que Red Bull pourrait bien perdre plusieurs membres clés, dont Verstappen, si rien n'est fait. Compte tenu de son statut de triple Champion du monde et favori pour la couronne 2024, le Néerlandais serait une recrue de choix pour les équipes de pointe. C'est en tout cas l'avis de George Russell, qui attend encore de connaître l'identité de son nouvel équipier pour 2025 après l'annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari.

"Je pense que toute équipe veut avoir le meilleur line-up de pilotes possible", a-t-il indiqué. "À l'heure actuelle, Max est le meilleur pilote de la grille, donc si une équipe avait une chance de signer Max, elle la saisirait à 100%. Je pense que la question se pose plutôt de l'autre côté, de son côté à lui et du côté de Red Bull. De toute évidence, il se passe beaucoup de choses. Nous ne savons pas ce qui se passe vraiment en privé et, en fin de compte, ça ne nous regarde pas pour l'instant. Ce sera passionnant."

George Russell et Max Verstappen après les qualifications du GP de Bahreïn 2024.

Présent sur la grille depuis 2019, Russell entame sa troisième saison chez Mercedes. Au sein d'une marque à l'étoile cherchant à retrouver sa lueur d'antan, le Britannique a signé sa première pole position et sa première victoire (les deux en 2022), tout en ajoutant dix podiums de plus à son palmarès.

Opposé à Lewis Hamilton, Russell est parvenu à faire bonne figure, l'ayant devancé 20 fois sur la ligne d'arrivée en 45 Grands Prix. Et ce dernier est certain d'être autant à la hauteur face à son prochain équipier, qu'il s'agisse de Verstappen ou d'un autre homme.

"C'est ma troisième saison aux côtés de Lewis, le plus grand pilote de tous les temps", a déclaré Russell. "J'ai l'impression d'avoir fait du bon travail à ses côtés. Alors, peu importe celui qui sera aligné à mes côtés l'année prochaine ou dans les années à venir, je suis prêt à accueillir n'importe qui, je suis prêt à relever le défi."

"On veut toujours se mesurer aux meilleurs. Mais en fin de compte, je me concentre sur moi-même. Je crois en moi, je crois que je peux battre n'importe qui sur la grille. Il est nécessaire d'avoir cette mentalité. Le fait d'avoir Lewis comme point de repère ces deux dernières années a été une très bonne chose."