Russell favori des bookmakers et prêt à en découdre avec Verstappen

Si la curiosité vous y pousse, vous constaterez que les principaux sites de paris en ligne placent pour le moment George Russell en favori de la saison 2026, alors même qu'un tiers des essais hivernaux seulement a été bouclé.

Le Britannique, qui sort de deux saisons très convaincantes en dépit d'une Mercedes incapable de lui permettre de jouer régulièrement la victoire et donc le titre, assoit une partie de son statut dans la croyance farouche d'une partie des observateurs et des fans dans la capacité de Mercedes à réitérer la domination qui a suivi la révolution moteur de 2014.

Une perception qui vient avec sa part d'irrationnel et son lot de contre-exemples - il suffit de se souvenir que l'écurie n'a jamais lutté pour le titre sur les quatre saisons de l'ère technologique précédente - mais que les essais privés de Barcelone a eu tendance à renforcer tant la W17 est déjà apparue particulièrement à l'aise et fiable.

Toujours chez les bookmakers, le second nom cité pour le titre 2026 est celui du pilote incontournable de ces cinq dernières années, à savoir Max Verstappen, au sortir d'une saison où il aura manqué le sacre pour deux petits points en dépit d'une voiture inférieure à la McLaren pendant une partie de la campagne.

George Russell a remporté le GP du Canada 2025 devant Max Verstappen. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Aussi, au moment où la question de sa première lutte pour le championnat du monde lui est posée, Russell de lancer : "Je veux me mesurer à Max et, évidemment, Lando [Norris, le champion en titre] a connu une très bonne saison l'an passé."

"Mais non, [le statut de favori] n'ajoute pas de pression supplémentaire. Je pense que les fans et le public s'attendaient probablement à un duel entre Mercedes et McLaren, car tout le monde s'attendait à ce que Mercedes dispose clairement du meilleur moteur."

"Mais il semble que les autres motoristes aient fait du bon travail et nous savons que Red Bull a toujours eu une voiture incroyable, même pendant les années de domination de Mercedes. C'était leur moteur qui les pénalisait, pas leur voiture, et nous savons évidemment à quel point Max est talentueux."

"Donc, oui, je pense qu'il sera bel et bien en lice cette année, et c'est formidable. On aimerait évidemment que ce soit un peu plus facile, mais ça ne devrait jamais être facile, et si on veut gagner, il faut se battre pour cela et remporter la victoire de haute lutte sur la piste."

Russell n'écarte pas Ferrari et Aston Martin de la lutte

Lewis Hamilton, auteur du meilleur temps non officiel des tests privés de Barcelone, fut l'équipier de Russell chez Mercedes entre 2022 et 2024. Photo de: Ferrari

Verstappen et Norris ne sont pas les seuls pilotes vers lesquels Russell assure se tourner, puisqu'il place au total quatre écuries - les quatre top teams de la saison 2025 - à un niveau similaire jusqu'ici dans la pré-saison.

"Le scénario idéal pour la discipline et pour les pilotes est d'avoir plusieurs coureurs différents et plusieurs équipes différentes qui s'affrontent", a ajouté Russell. "Je pense qu'à l'heure actuelle, Red Bull, McLaren, Ferrari et nous-mêmes sommes, disons, les quatre équipes les plus proches les unes des autres."

Il n'écarte pas totalement la possibilité qu'Aston Martin, l'écurie dirigée par Adrien Newey, concepteur en chef de l'AMR26, viennent se mêler à la lutte : "On ne peut pas ignorer ce qu'Aston Martin a montré et ce qu'Adrian a accompli avec cette voiture. Elle a l'air assez spectaculaire et Honda, ces dernières années, avec Red Bull, a produit un très bon moteur. Nous savons donc aussi de quoi ils sont capables."

"Ce serait formidable d'assister à une grosse bataille. Je me souviens qu'en 2010, les McLaren, Fernando [Alonso] et les Red Bull se livraient une lutte acharnée. C'est ça, l'essence même de ce sport, et c'est ce que nous espérons voir cette année."