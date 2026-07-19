Russell furieux contre un problème de batterie avant l'accrochage avec Hamilton

Après avoir sauvé les meubles lors des dernières courses malgré ses difficultés, George Russell n'a cette fois pas pu faire grand-chose lors du Grand Prix de Belgique 2026 de Formule 1, victime qu'il a été d'un accrochage dès le premier tour avec Lewis Hamilton.

Après une enquête lancée par les commissaires, le pilote Ferrari a été jugé responsable de l'incident et sanctionné de cinq secondes de pénalité. Le contact est survenu dans la chicane des Combes, au bout de la ligne droite de Kemmel, juste après le départ.

Troisième au moment d'entamer la longue ligne droite, Russell a été totalement avalé par trois voitures dans la foulée, à savoir les deux Ferrari ainsi que la McLaren d'Oscar Piastri. En tentant de défendre et de reprendre sa place face au septuple champion du monde, Russell a conservé une ligne extérieure en entrée qui s'est transformée en ligne intérieure dans le virage suivant.

Alors que les deux pilotes se trouvaient côte à côte, Hamilton - qui avait laissé la place d'une voiture à ses côtés et a indiqué avoir été déventé - a connu un léger survirage qui a entraîné le contact avec le ponton de la Mercedes et a envoyé Russell dans le bac à graviers.

Interrogé à son retour dans le paddock, le pilote Mercedes - informé de la décision des commissaires - estimait pour sa part qu'il s'agissait d'un incident de course.

"Eh bien, je me suis tout simplement fait avaler dans la ligne droite", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. "Vous savez, j'ai perdu trois places dans la ligne droite menant au virage 5, et cet accrochage était un incident de course."

"J'aurais peut-être pu prendre un peu plus large, ou alors il aurait peut-être pu freiner un peu plus. Cet incident ne se serait de toute façon pas produit si j'avais eu la vitesse nécessaire dans la ligne droite. Oui, je suis très, très déçu."

Une batterie à plat dès le Raidillon

George Russell devant les deux Ferrari et la McLaren de Piastri dans le Raidillon. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Si ce n'est pas Hamilton qui suscite l'ire de Russell, c'est un problème de batterie qui concentrait sa colère. "J'ai pris un bon départ. J'ai très bien négocié le premier virage et j'étais collé derrière [Max] Verstappen, mais pour une raison que j'ignore, la batterie a décidé de ne pas se recharger au virage 1", a déclaré Russell à la presse, dont Motorsport.com.

Franchement, c'était dangereux.

"La batterie ne s'est pas rechargée et je suis sorti du premier virage avec un niveau de batterie de 35%. Et comme elle ne s'était pas rechargée, j'ai également eu un problème de boost. Le turbo ne s'est pas remis en marche, je me suis donc retrouvé sans puissance. Je suis arrivé au sommet [du Raidillon] avec une batterie à 0%."

"Franchement, c'était dangereux. J'ai été submergé par trois voitures. Je n'aurais jamais dû me retrouver dans cette situation. C'est pour cela que je suis le plus en colère."

Alors que son équipier Kimi Antonelli est en lutte pour une nouvelle victoire, ce zéro pointé constitue un nouveau coup dur dans une saison qui ne se passe décidément pas comme anticipé pour Russell : "Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas de mots pour l'instant, c'est juste... Oui", a-t-il soufflé pour Sky Sports.