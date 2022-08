Russell : Imola 2021 a "façonné" ma carrière

Charger le lecteur audio

Au moment du Grand Prix d'Émilie-Romagne 2021, George Russell n'avait toujours pas marqué le moindre point avec Williams, en 38 Grands Prix. Le Britannique s'est illustré sur la piste d'Imola en se qualifiant au 12e rang quand Valtteri Bottas n'était que huitième, et ils se sont retrouvés l'un derrière l'autre dès le premier tour.

Au 30e passage, Russell a lancé l'assaut à l'approche du premier virage pour le gain de la neuvième place, mais les conditions étaient délicates sur une piste encore humide ; surpris par un léger décalage de la Mercedes, le protégé de la marque à l'étoile a perdu le contrôle de sa monoplace, causant une collision à haute vitesse. "C'était une journée émouvante… j'imagine !" commente Russell dans le podcast Beyond The Grid.

À ce stade, il était déjà clair que Russell était un candidat sérieux au baquet de Bottas chez Mercedes pour 2022, mais l'intéressé assure qu'il n'y pensait pas au moment de cette bataille : "Rien de ça ne m'a traversé l'esprit. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'étais dans une Williams, nous n'avions marqué aucun point depuis beaucoup de courses et d'années, et ce dépassement pouvait faire la différence entre la dixième et la neuvième place au championnat des constructeurs, ce qui pouvait représenter des millions et des millions de livres sterling de primes financières pour l'écurie – cela peut complètement transformer une écurie."

George Russell (Mercedes)

"Dès que j'avais la moindre opportunité de marquer des points pour Williams, je me donnais forcément à 120%, je mettais tout en jeu, et c'est ça qu'il fallait faire. Maintenant, avec le recul, compte tenu du fait que c'était Valtteri, que c'était une Mercedes, en prenant toutes les conditions en compte – notamment le fait qu'il avait une voiture largement supérieure à la mienne et m'aurait probablement dépassé quatre tours plus tard – c'était une tentative de dépassement assez audacieuse."

Les deux protagonistes étaient très remontés l'un contre l'autre dans les instants qui ont suivi l'accrochage. "Quand on a un accident à 330 km/h, le cœur bat fort, et je pensais à ce moment-là – à tort ou à raison – qu'il aurait pu me laisser un peu plus de place ; si ça avait été ailleurs, compte tenu de la différence de vitesse et des conditions, il m'aurait probablement laissé un peu plus de place", estime Russell, qui ajoute avec philosophie : "Je pense qu'il faut des moments comme ça pour façonner la carrière, la personnalité, l'avenir d'un pilote, et je pense que cela certainement contribué à façonner les miens."

Jost Capito, PDG et directeur de l'équipe Williams, a en tout cas assuré son pilote de son soutien malgré un incident coûteux pour l'écurie. "Il a dit que si cela devait se reproduire, il fallait que je tente, et qu'il ne changerait rien", révèle Russell. "C'est Jost qui m'a dit, pas que ça passe ou ça casse, mais compte tenu de la position dans laquelle nous étions chez Williams, c'était presque ça : nous n'avions pas une voiture capable de marquer des points, alors il fallait absolument tout donner."

"Il n'avait donc pas la moindre inquiétude, mais évidemment, Toto [Wolff, directeur de Mercedes AMG F1] n'était pas tout à fait du même avis, ce qui était parfaitement compréhensible aussi." Wolff n'avait pas manqué de déclarer que le pilotage de Russell ce jour-là était digne de la Renault Clio Cup plus que de Mercedes F1…