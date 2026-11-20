Formule 1 GP de Las Vegas

Russell impressionné par une McLaren "extrêmement rapide", la pluie retarde l'essai du nouveau fond plat de Norris

Le pilote Mercedes a signé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres à Las Vegas, mais estime que McLaren était en réalité l'équipe à battre.

Ronald Vording

Publié: 20 nov. 2026, 12:45

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Photo de : Rudy Carezzevoli / Getty Images

George Russell a surgi dans les dernières minutes de la deuxième séance d'essais libres de Formule 1 à Las Vegas pour signer le meilleur temps. Le pilote Alpine Pierre Gasly a toutefois failli créer la surprise en le devançant.

Le Français a finalement échoué à seulement 0"071, laissant l'équipe officielle Mercedes en tête de la feuille des temps.

Selon Russell, ce résultat ne reflète toutefois pas la réalité. Pendant la majeure partie de la deuxième séance, disputée en pneus pluie puis intermédiaires, McLaren a imposé le rythme, tandis que les deux pilotes Mercedes étaient davantage en difficulté.

"Je pense qu'en réalité, nous n'étions probablement pas les plus rapides aujourd'hui", a reconnu Russell dans le paddock de Las Vegas. "McLaren semblait extrêmement rapide, Charles aussi a été très rapide par moments. Nous avons simplement réussi à signer notre chrono au bon moment. La piste était alors la plus sèche et Norris n'a pas roulé."

Actuellement troisième du championnat du monde, Russell estime que Mercedes a encore du travail à accomplir, d'autant que le comportement de la voiture sous la pluie était moins bon qu'il y a deux semaines à São Paulo.

"Nous avons certaines choses à comprendre, car nous étions très compétitifs sous la pluie la semaine dernière et aujourd'hui, Kimi comme moi étions en retrait", a-t-il expliqué.

La bonne nouvelle, c'est que les prévisions météorologiques annoncent un temps sec pour les deux prochains jours. Mais cela pose également un véritable défi aux équipes. De fait, le Grand Prix de Las Vegas prend des allures de week-end Sprint, avec une seule séance représentative avant les qualifications.

George Russell, Mercedes

Photo de: Manuel Eletto

"Oui, ce sera le cas. Nous serons en piste dès le début des EL3 pour essayer de faire un long relais. Je pense que personne ne sait encore comment le graining va évoluer samedi", a déclaré Russell.

"L'année dernière, une stratégie à un arrêt était facile à mettre en œuvre, mais l'année précédente, il y avait beaucoup de graining et il fallait effectuer deux arrêts. Nous avons donc des questions auxquelles nous aimerions trouver des réponses, mais nous ne les aurons probablement pas avant le jour de la course."

Interrogé par Motorsport.com, le manufacturier Pirelli a toutefois indiqué ne pas s'attendre à un graining excessif et prévoir pour l'instant une course relativement simple avec un seul arrêt.

McLaren ne prend aucun risque avec son nouveau fond plat

Alors que Russell a mis McLaren en avant, l'équipe britannique se montre beaucoup plus prudente. Randy Singh, directeur exécutif de la compétition, estime que la hiérarchie reste très incertaine et que le rythme affiché par McLaren lors des deux premières séances d'essais libres ne lui apprend pas grand-chose.

"Il est clairement impossible de tirer des conclusions sur notre rythme ou sur nos positions probables. Comme d'habitude, on peut s'attendre à ce que les quatre premières équipes soient très proches les unes des autres, et le roulage limité d'aujourd'hui rend les prévisions sur la grille de départ encore plus difficiles", a-t-il déclaré.

McLaren a apporté un nouveau fond plat à Las Vegas, que Norris devait initialement tester jeudi. Les conditions météorologiques ne l'ont toutefois pas permis.

McLaren n'a voulu prendre aucun risque, à l'image de Red Bull, qui a également renoncé à faire rouler son nouvel aileron avant.

Lando Norris, McLaren

Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Les conditions ne nous ont pas permis d'évaluer correctement la voiture. Sous la pluie, nous avons dû protéger certains capteurs avec du ruban adhésif, ce qui nous a empêchés d'obtenir toutes les données souhaitées", a expliqué Singh.

"Nous avons donc décidé de ne pas monter le nouveau fond plat, en raison des risques et parce que nous pensions ne pas pouvoir en tirer beaucoup d'enseignements dans ces conditions. Nous espérons pouvoir l'utiliser demain et l'évaluer plus efficacement."

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