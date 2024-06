Russell interpelle la FIA au sujet des vitesses "folles" des F1 2026

La FIA a présenté jeudi les grandes lignes des nouvelles F1 en 2026, qui mettront davantage l'accent sur l'énergie électrique, et dont les niveaux de traînée et de charge aérodynamique seront nettement inférieurs à ceux des voitures actuelles.



Les voitures devraient ainsi disposer de moins de grip, et devraient être plus lentes dans les virages. Elles seront en revanche plus rapides dans les lignes droites que les F1 actuelles, ce qui, selon George Russell, aura des conséquences en termes de sécurité.



"Les voitures vont prendre un virage important en termes de performances", a ainsi commenté Russell, qui occupe également les fonctions de directeur de l'Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), qui représente les intérêts des pilotes.

"Elles seront exceptionnellement rapides dans les lignes droites, jusqu'à 360 km/h probablement sur la plupart des circuits, ce qui est impressionnant. Il est évident que la sécurité doit être améliorée, car un accident à 360 ou 370 km/h, c'est quelque chose d'un peu fou."



Le point particulièrement préoccupant est le fait qu'un tel accident à si haute vitesse pourrait potentiellement avoir lieu sur des circuits en ville ultra-rapides comme Djeddah ou Bakou, et Russell demande instamment aux responsables de se poser la question de savoir si des vitesses de pointe encore plus élevées qu'aujourd'hui sont vraiment une conséquence souhaitée de la modification de la réglementation technique pour 2026.

Le circuit urbain de Djeddah, déjà réputé dangereux en raison des vitesses atteintes, pourrait devenir critique avec les vitesses des F1 2026. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Je pense qu'en matière de sécurité, malheureusement, l'histoire nous a appris qu'il faut que des incidents se produisent avant que des changements ne soient apportés", a continué le pilote britannique. "Tout le monde doit faire un travail minutieux avant l'entrée en vigueur de ces règles, car les voitures seront très rapides."

Où allons-nous nous arrêter ? Allons-nous atteindre les 400 km/h ? Les fans ont-ils vraiment besoin ou envie de voir cela ?

"[Les monoplaces] auront si peu d'appui dans les lignes droites que l'on aura l'impression de voler dans les airs. Vous pouvez imaginer que lors d'une course, s'il se met à pleuvoir, vous pouvez vous retrouver avec des pneus slicks, à plus de 350 km/h sur un circuit en ville. Ce n'est pas un endroit idéal pour se retrouver dans une telle situation, ce sont donc des questions auxquelles il faut répondre."



"Pour être honnête avec la FIA, je pense qu'elle est pleinement consciente de la situation, elle la surveille de près et elle étudie tous les scénarios possibles. Le temps nous le dira, mais les voitures sont déjà sacrément rapides. Où allons-nous nous arrêter ? Allons-nous atteindre les 400 km/h ? Les fans ont-ils vraiment besoin ou envie de voir cela ?"

Le Concept F1 2026 de la FIA Photo de: FIA

Le pilote britannique estime qu'il serait dommage de perdre les performances de la génération actuelle des voitures en matière de charge aérodynamique, mais qu'il s'agirait d'un compromis acceptable si cela permettait d'améliorer l'intérêt des courses.



"Du point de vue du pilotage, vous voulez les voitures les plus rapides, vous voulez avoir l'impression d'être dans un avion de chasse et en 2020 et 2021, c'est ce que l'on ressentait, et maintenant ces voitures redeviennent très rapides", a-t-il ajouté.



"Il serait dommage de perdre une partie de cette performance, mais d'un autre côté, cela améliorera l'intérêt de la course s'il y a moins de charge aérodynamique, et moins d'air sale. On ne peut pas tout avoir et il faut choisir ses batailles."



"Qu'est-ce que nous voulons obtenir ? Pour moi, il s'agit d'avoir des courses belles et disputées, et une forte compétition, idéalement, entre chaque équipe et chaque pilote."

Propos recueillis par Ben Hunt