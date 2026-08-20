Russell ne s'est "jamais senti menacé" par une arrivée de Verstappen chez mercedes

L'avenir de Max Verstappen est enfin scellé : le pilote a prolongé son aventure chez Red Bull jusqu'en 2030. L'annonce, tombée ce matin, a surpris le monde de la F1 et surtout mis un terme à un feuilleton qui dure depuis près de deux ans. Avant même le début de cette saison, de nombreuses rumeurs envoyaient le quadruple champion du monde loin de Milton Keynes, en particulier chez Mercedes.

Toto Wolff, le directeur des Flèches d'Argent, avait notamment jeté de l'huile sur le feu en affirmant à plusieurs reprises que, si le Néerlandais venait à se retrouver sur le marché, il ne reproduirait pas l'erreur commise quelques années plus tôt, lorsqu'il avait laissé filer Verstappen chez Red Bull alors qu'il évoluait encore en formules de promotion.

Néanmoins, les deux baquets Mercedes étaient bloqués. Kimi Antonelli venait tout juste de débuter en F1 et, compte tenu des risques pris pour faire débuter si tôt le jeune Italien, il était difficile d'imaginer l'équipe revenir sur son choix. C'était donc vers George Russell que les regards étaient tournés.

Finalement, Verstappen a prolongé avec Red Bull, mettant ainsi fin à la possibilité de le voir porter les couleurs de Mercedes, en tout cas pour les années à venir, et laissant par la même occasion Russell souffler un peu.

George Russell a déclaré ne s'être jamais senti menacé par une arrivée de Max Verstappen chez Mercedes. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Désormais, le feuilleton Max Verstappen-Mercedes étant terminé, le Britannique a été interrogé sur l'effet de ces nombreuses rumeurs et sur leur éventuel impact. Très confiant, Russell a assuré ne s'être jamais senti menacé.

"[Le marché des transferts] est vraiment un sujet pour nous uniquement lorsque nous sommes assis devant vous, les journalistes, et que vous nous posez ces questions pour essayer de comprendre ce qui se passe", a-t-il expliqué en conférence de presse à Zandvoort ce jeudi.

"En interne, chez Mercedes, la réalité de ces deux dernières années a toujours été très claire. Et peut-être que ces discussions ont été un peu plus publiques que celles que son équipe a pu avoir avec McLaren, Ferrari ou qui que ce soit d'autre. Mais c'est simplement la nature de ce sport. Les pilotes discutent avec différentes équipes, les équipes discutent avec différents pilotes. Chacun doit simplement voir quelles cartes il a en main."

"Mais oui, je n'ai jamais eu le sentiment que mon baquet était menacé et je me suis senti totalement en sécurité avec Toto et l'équipe. Et évidemment, cela continue aujourd'hui."

Norris savait qu'il garderait Piastri à ses côtés

Après Mercedes, c'est McLaren qui est entrée dans la danse cette saison. Des rumeurs envoyaient Max Verstappen à Woking, alors que l'équipe britannique semblait - logiquement - montrer de l'intérêt pour le quadruple champion du monde.

Red Bull explorait également des options de remplacement et avait notamment porté son attention sur Oscar Piastri. Certains voyaient même un échange entre les deux pilotes se produire. Présent en conférence de presse aux côtés de Russell, Lando Norris a également réagi à la prolongation du Néerlandais et aux rumeurs qui le voyaient comme son prochain coéquipier.

"Je n'ai jamais rien entendu de plus que ce que vous avez pu entendre vous-mêmes", déclarait le champion en titre. "Donc j'accueillerais n'importe qui comme coéquipier. Évidemment, un pilote qui a remporté autant de titres mondiaux que lui, qui est aussi talentueux que lui, ce serait toujours sympa de l'avoir comme coéquipier un jour.

"Mais je sais qu'Oscar est mon coéquipier pour encore un bon moment. Donc je sais que rien ne va changer."