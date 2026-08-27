Russell prié de laisser passer Antonelli : les raisons de la consigne

Mercedes a eu recours à des consignes d'équipe lors du Grand Prix des Pays-Bas le week-end dernier. Et selon Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste de l'écurie, c'était autant pour aider George Russell que pour faciliter la vie de Kimi Antonelli.

La consigne demandant au Britannique de laisser passer son coéquipier, leader du championnat, est intervenue en fin de course, après le déploiement de la voiture de sécurité virtuelle. Kimi Antonelli, qui avait mené la majeure partie de l'épreuve, est rentré aux stands pour chausser un train de pneus neufs, tandis que George Russell est resté en piste afin de tenter de conserver la troisième place face aux Ferrari qui le poursuivaient.

L'Italien étant ressorti des stands derrière son coéquipier, Mercedes a demandé à George Russell de s'écarter pour le laisser passer au 65e des 72 tours de course. Cette décision visait en fait principalement à éviter que l'Anglais ne perde trop de temps dans une lutte interne rendue inégale par le différentiel d'adhérence entre les pneumatiques.

"La VSC est intervenue au 55e tour et les deux Ferrari en ont profité, ce qui signifiait qu'elles allaient avoir des pneus neufs au restart", explique Andrew Shovlin. "Au 56e tour, nous avions encore une fenêtre pour faire rentrer Kimi et le faire ressortir devant les deux Ferrari, ce qui le plaçait dans une excellente position pour terminer devant elles. Et George était quatrième à ce moment-là."

"Kimi est ressorti derrière George après son arrêt. Alors, pourquoi avons-nous inversé les positions ? C'était vraiment pour faire gagner du temps de course à George. Kimi avait suffisamment de grip pour passer, mais si nous les avions laissés se battre, George aurait perdu du temps sur les Ferrari et les Ferrari auraient eu davantage de temps pour attaquer et tenter de passer."

"Finalement, George s'est brillamment défendu et c'était formidable de le voir sur le podium. Il méritait vraiment ce résultat."

La défense de Russell impressionne Mercedes

George Russell a résisté aux Ferrari en fin de course. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Derrière un Lando Norris devenu intouchable dans le dernier relais, Mercedes a ainsi sauvé un double podium important. George Russell a franchi la ligne avec seulement huit dixièmes d'avance sur Lewis Hamilton et moins de deux secondes sur Charles Leclerc.

"L'un des moments forts de la course a simplement été de voir à quel point George a brillamment résisté aux Ferrari", insiste Andrew Shovlin. "Rien ne garantissait qu'il allait pouvoir conserver cette position et, à plusieurs reprises, Lewis semblait en mesure de se porter à l'intérieur."

"George en a fait juste assez pour l'en empêcher. C'était vraiment impressionnant et, honnêtement, il a réalisé un week-end vraiment remarquable, de bout en bout : pole en sprint, victoire dans le sprint, puis des qualifications très solides et une course très intelligente. C'est donc une bonne chose de voir George retrouver son niveau."

Juste après la course, Russell avait lui-même déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention de désobéir à la consigne, même s'il avait interrogé le muret Mercedes pendant l'épreuve sur la raison de cette décision. Les deux pilotes Mercedes ont chacun inscrit 23 points, laissant l'écart inchangé en tête du championnat, tandis que George Russell est revenu à égalité avec Lewis Hamilton au deuxième rang.