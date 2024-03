Russell appelle Mercedes à "ne pas s'emballer" après les EL2

Mercedes a démarré la saison 2024 de Formule 1 en laissant une impression plutôt positive, Lewis Hamilton et George Russell ayant signé les meilleurs temps des Essais Libres 2 du Grand Prix de Bahreïn, réalisés dans des conditions représentatives des qualifications et de la course.

Bien entendu, à ce stade, il faut se garder de tirer toute conclusion : l'an passé, Fernando Alonso avait inscrit le meilleur temps des EL2 avant que Max Verstappen ne signe le lendemain une pole position plus rapide de 1"2 que la marque de l'Espagnol. C'est d'ailleurs le sens du discours de Russell, qui ne tient pas à susciter, pour son écurie et lui-même, de trop grands espoirs alors que la compréhension de la W15 en est encore à un stade précoce.

Le rythme de qualifications semblait très solide, mais nous devons encore comprendre pourquoi il était si bon.

"Nous ne nous emballons pas", a lancé le Britannique ce jeudi soir à Sakhir. "Le rythme de qualifications semblait très solide, mais nous devons encore comprendre pourquoi il était si bon. Nous avons apporté quelques changements par rapport aux essais [hivernaux] et ils ont dépassé nos attentes."

"Mais en fin de compte, c'est le rythme sur les longs relais qui compte, et Max est toujours devant nous. C'était très serré avec Fernando, Lando [Norris] et les Ferrari, Lewis et moi étions également très proches. Il y a donc une vraie bagarre. En rythme de course, nous sommes très satisfaits de la journée, la voiture est vraiment performante, mais nous n'allons pas encore nous emballer avec les feuilles de temps."

Quand il lui est demandé si les qualifications peuvent être bonnes au vu des EL2, il répond : "Je l'espère. Nous devons nous réunir et comprendre d'où vient cette augmentation de performance, si c'est un cas unique, si nous pouvons la maintenir et ce que nous devons faire pour nous battre pour une belle position dimanche [la course sera samedi en réalité, ndlr]. Comme je l'ai dit, notre objectif est d'essayer de nous concentrer et de nous battre pour la victoire."

"Après les essais, Max semblait loin devant, maintenant l'écart s'est réduit mais il est toujours devant et je pense qu'il a toujours une bonne avance sur les autres et non pas une avance minime sur les autres. Cela ne signifie donc en aucun cas que nous sommes de retour ou que nous pouvons nous battre avec eux pour l'instant. Mais comme je l'ai dit, c'est une journée très, très solide."

Concernant le fait que la W15 demeure une monoplace encore nouvelle pour toute l'écurie Mercedes, Russell a été amené à évoqué une frayeur au virage 11 mais également le talonnement excessif vu lors de la première partie des EL2, qui a notamment chauffé à blanc le métal sous le plancher de sa F1, tous deux causés par un mauvais réglage.

"Nous avons eu un problème", a-t-il expliqué. "Nous avons fait une petite erreur dans les réglages, j'ai beaucoup talonné, je ne sais pas si vous avez pu voir toutes les étincelles. Quelque chose n'allait pas. J'ai bloqué [une roue] dans le virage 1, j'ai bloqué dans le virage 11, la voiture rebondissait."

"Ce n'est que lorsque nous avons vu les données que nous nous sommes rendu compte du problème, nous avons fait un petit ajustement et nous l'avons corrigé pour le [run] suivant. Mieux vaut aujourd'hui que demain. Et comme je l'ai dit, nous sommes encore 'seuls' dans cette voiture ; pour Lewis et moi, pour les ingénieurs, pour les mécaniciens, elle est nouvelle. Ce sont des choses qui arrivent. Mais comme je l'ai dit, la journée a été très bonne."

Avec Haydn Cobb

