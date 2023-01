Russell : Rien n'empêche Mercedes de se battre pour le titre en 2023

Charger le lecteur audio

Le début de saison 2022 a été difficile pour Mercedes alors que l'équipe tentait de trouver une solution au marsouinage excessif de sa W13. La marque à l'étoile a toutefois fini par progresser, cela s'est vu de manière plus nette en deuxième partie de saison avec la victoire de George Russell au Grand Prix de São Paulo. Mais cela n'a pas été suffisant pour conserver le titre constructeurs pour une neuvième année consécutive, puisque l'équipe a achevé la saison à la troisième place du championnat, à 244 points de Red Bull.

Cependant, l'excellent développement de 2022 encourage Mercedes pour la prochaine campagne. Interrogé par Motorsport.com, Russell a ainsi estimé que l'écurie avait toutes ses chances face à Red Bull et Ferrari dans la conquête des titres mondiaux : "Lorsque vous regardez les évolutions que nous avons apportées et la vitesse à laquelle nous avons comblé l'écart [en 2022], il n'y a rien qui nous dise que nous ne pouvons pas y arriver."

Le Britannique d'ajouter : "Depuis environ deux mois, nous sommes très clairs sur les objectifs que nous devons atteindre en matière de développement. Je suis sûr que si nous y parvenons, nous aurons une voiture qui pourra rivaliser avec Red Bull."

George Russell, Mercedes W13

Selon Russell, la bonne forme de Mercedes fin 2022 tranche avec la mauvaise passe traversée quelques mois plus tôt. "Au début de [2022], nous nous qualifiions derrière Alfa Romeo et derrière Haas", a-t-il indiqué. "Je me souviens qu'à Imola, j'ai fini quatrième mais j'étais dans le même rythme que Lando [Norris], et il y avait Valtteri [Bottas] à ma poursuite. Ils étaient plus rapides que nous lors de cette course et Lewis était neuvième ou dixième [treizième en réalité, ndlr]."

"Regardez aujourd'hui où nous nous situons par rapport à ces voitures qui n'ont probablement pas eu le même développement que Ferrari et Red Bull. Nous avons fait d'énormes progrès. Le fait que nous soyons maintenant en mesure de nous battre pour les victoires en dit long. J'ai donc une grande confiance en cette équipe. Peut-être qu'au début, nous n'avions pas la voiture la plus rapide en raison du retard que nous accusions. Mais avec notre rythme de développement, j'ai bon espoir que nous puissions nous battre pour le championnat [en 2023]."

D'autres paramètres entrent également en jeu concernant un éventuel succès en 2023. S'il est important de concevoir une bonne monoplace, il est aussi crucial de réussir à supporter le rythme d'une saison record : 23 Grands Prix sont au programme, dans un calendrier qui n'a jamais été aussi chargé en F1, et ce nombre pourrait augmenter si le Grand Prix de Chine venait à faire son retour.

Russell en conclut donc que Mercedes et lui doivent intensifier leur préparation. "Clairement, les saisons deviennent plus musclées", a-t-il ajouté. "Ce sera l'un des défis, c'est sûr, l'un de ceux où nous souhaitons faire mieux que nos concurrents. Nous allons certainement nous réunir avec l'équipe, avec mon équipe personnelle, pour voir comment nous pouvons être le plus efficaces possible tout au long de la saison et pour nous assurer que non seulement moi mais aussi tous les membres de l'équipe soient au meilleur niveau pendant une saison aussi dure. C'est clairement un défi, un qui s'ajoute à ceux de la F1."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas