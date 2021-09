Russell : Un Nyck de Vries "fantastique" mérite d'être en F1

Sacré champion de Formule 2 en 2019, Nyck de Vries a surpris en ne faisant pas un pas vers la Formule 1 et en privilégiant la Formule E. Le pilote néerlandais a rejoint l'équipe d'usine de Mercedes et après une saison 2020 difficile, il est devenu le premier Champion du monde de l'Histoire de la discipline électrique. Cette performance fait de De Vries un choix particulièrement intéressant pour les écuries de F1. Alors que la silly season bat son plein en catégorie reine, De Vries a été lié à une arrivée chez Williams en 2022.

Le Néerlandais pourrait donc rejoindre ou remplacer George Russell, qui est quant à lui pressenti chez Mercedes et qui a couru contre De Vries en Formule 2 en 2018. Le pilote britannique avait remporté le titre cette année-là, son adversaire finissant quatrième. Trois ans plus tard, Russell ne tarit pas d'éloges sur De Vries et le qualifie de "pilote fantastique".

"Il est champion de Formule 2, il est Champion du monde de Formule E, il a clairement la vitesse, le charisme et la bonne attitude pour être un pilote de F1", explique le pensionnaire de Williams, deuxième du Grand Prix de Belgique 2021. "Malheureusement, la Formule 1 ne compte que 20 pilotes. Pour qu'un bon pilote arrive, un bon pilote doit partir. Donc, ce n'est pas aussi simple que cela. Mais il mérite d'être là, voyons s'il en a l'opportunité ou si elle se présente d'elle-même. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde."

Lire aussi : Mercedes officialise son retrait de la Formule E fin 2022

Compte tenu des rumeurs liant Russell à Mercedes, une annonce sur l'avenir du pilote britannique devant arriver dans les semaines à venir, De Vries devrait évoluer aux côtés de Nicholas Latifi s'il venait à rejoindre Williams l'an prochain. Le Canadien, qui en sera à sa troisième année de collaboration avec l'écurie de Grove, connaît également le Néerlandais puisqu'il a fini second lors de sa campagne 2019 victorieuse en Formule 2.

"Après l'année où nous avons couru l'un contre l'autre en Formule 2, je pense avoir dit qu'il méritait certainement une chance en Formule 1", indique Latifi. "Il a vécu une année vraiment forte en Formule E cette saison. S'il devait prendre le deuxième volant chez Williams, et à condition que je sois toujours là aussi, il serait un excellent coéquipier et très compétitif."