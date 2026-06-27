Russell poleman controversé après le crash de Verstappen

Dans une fin de séance confuse, George Russell a signé la pole position du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1 malgré un passage dans une zone sous drapeau jaune, après le crash de Max Verstappen. Les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton se sont intercalées entre les Mercedes.

Q1 - Williams accompagne Cadillac et Aston

Les conditions au moment d'entamer les 18 minutes de cette première partie de qualifications sont les plus chaudes du week-end jusqu'ici, avec 33°C dans l'air et une piste chauffée à 52°C, le tout sous un ciel légèrement nuageux.

George Russell est le premier des pilotes de pointe à signer un temps, établissant au bout de quatre minutes une référence en 1'07"8. Toutefois, celle-ci est vite battue par Max Verstappen et Isack Hadjar (séparé de 0"001), puis Lewis Hamilton et enfin Lando Norris, ce dernier réalisant 1'07"259. Antonelli, légèrement décalé par rapport à ses homologues, ne tarde pas à se positionner en tête, avec une marque de 1'07"083.

Parmi les pilotes des quatre écuries de pointe, seul Russell - huitième à sept dixièmes de son équipier - se relance à ce moment-là pour une seconde tentative lancée sur le même train de pneus. Cela lui permet de revenir à 0"508, mais il reste cependant à la même position.

Les pilotes de la seconde partie de tableau - et certains concurrents du top 4 armés de pneus usés - attendent les quatre dernières minutes pour ressortir. Avant cette ultime salve, la zone rouge est peuplée des suspects habituels que sont les Aston Martin et les Cadillac, mais aussi par Carlos Sainz et Esteban Ocon.

Si le Français va parvenir à s'extraire de justesse de cette Q1, pour éviter une quatrième élimination de suite à ce stade, ce ne sera pas le cas du pilote Williams, qui voit même son équipier Alexander Albon le rejoindre. Dans le même temps, plusieurs pilotes ont nettement progressé, dont Liam Lawson et George Russell, qui se sont replacés dans le top 5.

Éliminés en Q1 : Sainz, Albon, Pérez, Bottas, Alonso et Stroll.

Q2 - Verstappen a eu chaud

Max Verstappen a frôlé l'élimination en Q2 au GP d'Autriche. Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Après une petite alerte sur l'un de ses freins arrière en Q1, Norris est bien en piste pour débuter les 15 minutes de Q2. Le champion du monde réalise 1'07"3, sur des pneus usés. Il n'est d'ailleurs pas le seul à s'offrir un premier chrono sur des gommes déjà entamées, puisque Verstappen fait de même. Le Néerlandais prend d'ailleurs les commandes, en 1'07"183.

Toutefois, les pilotes armés de pneus neufs font vite leur loi : Antonelli (1'06"763) et Piastri (1'06"890) sont d'ailleurs les premiers pilotes du week-end à passer sous la barre des 1'07. Derrière, l'on retrouve les deux Ferrari, séparées de 0"009, mais reléguées à plus de deux dixièmes et demi. Russell, qui a commis une erreur dans le virage 3, ne prend même pas la peine d'aller au bout de son tour et rentre au stand.

La seconde salve de tours lancés permet au pilote Mercedes de se replacer aux avant-postes, Norris et lui s'intercalant d'ailleurs entre les deux premiers et les Ferrari. Tous les pilotes de pointe ne sont pas ressortis, dont Verstappen, qui se retrouve au jeu des améliorations des uns et des autres (et de la piste) à la limite de l'élimination, évitée de justesse face à Gasly, qui échoue à 0"040 du Néerlandais au 11e rang.

Cela signe donc l'élimination de trois écuries : Alpine, Audi et Haas.

Éliminés en Q2 : Gasly, Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Ocon et Colapinto.

Q3 - L'accident de Verstappen met le bazar

George Russell signe une pole surprise et controversée. Photo de: Eric Le Galliot

Sur un circuit aussi court, qui évolue autant et avec seulement dix voitures restantes, les concurrents ne se précipitent pas en piste au moment où le feu passe au vert pour les 13 minutes de cette dernière partie de qualifications.

Une fois les pilotes sortis des garages, Hadjar et les pilotes Racing Bulls sont les seuls à démarrer cette première salve en pneus déjà usés.

Verstappen signe le premier temps de référence, en 1'06"475, mais les deux Mercedes parviennent à faire mieux, Antonelli le devançant de 0"061 et Russell de 0"018. Derrière, Piastri est à 0"271 et Leclerc à 0"342. En revanche, Hamilton a avorté sa tentative après une erreur au virage 3.

L'ultime tentative voit Hamilton puis Leclerc prendre les commandes mais la situation se brouille soudainement lorsque Verstappen s'accidente dans l'avant-dernier virage. Une sortie à grande vitesse qui se termine par un choc relativement violent après un passage dans les graviers, mais dont le Néerlandais sort indemne.

Toutefois, dans cette phase, où la majorité des pilotes sont confrontés à des doubles drapeaux jaunes et contraints de ralentir, Russell parvient à s'infiltrer dans un trou de souri où un simple drapeau jaune est agité et à suffisamment ralentir, tout en améliorant le temps de la pole. Il est donc crédité de la pole position devant les deux Ferrari, et cela est confirmé quand les commissaires annoncent qu'ils ne jugent pas qu'une enquête est nécessaire.

Antonelli, qui a de son côté dû ralentir, est seulement quatrième, devant Verstappen, Norris, Piastri, Hadjar, Lawson et Lindblad.

Grand Prix d'Autriche 2026 - Qualifications