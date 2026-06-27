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Résumé de qualifications
Formule 1 GP d'Autriche

Russell poleman controversé après le crash de Verstappen

George Russell a signé la pole position du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1, devant Charles Leclerc et Lewis Hamilton. La fin de séance a été marquée par l'accident de Max Verstappen.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
George Russell, Mercedes

Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Dans une fin de séance confuse, George Russell a signé la pole position du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1 malgré un passage dans une zone sous drapeau jaune, après le crash de Max Verstappen. Les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton se sont intercalées entre les Mercedes.

Q1 - Williams accompagne Cadillac et Aston

Les conditions au moment d'entamer les 18 minutes de cette première partie de qualifications sont les plus chaudes du week-end jusqu'ici, avec 33°C dans l'air et une piste chauffée à 52°C, le tout sous un ciel légèrement nuageux. 

George Russell est le premier des pilotes de pointe à signer un temps, établissant au bout de quatre minutes une référence en 1'07"8. Toutefois, celle-ci est vite battue par Max Verstappen et Isack Hadjar (séparé de 0"001), puis Lewis Hamilton et enfin Lando Norris, ce dernier réalisant 1'07"259. Antonelli, légèrement décalé par rapport à ses homologues, ne tarde pas à se positionner en tête, avec une marque de 1'07"083.

Parmi les pilotes des quatre écuries de pointe, seul Russell - huitième à sept dixièmes de son équipier - se relance à ce moment-là pour une seconde tentative lancée sur le même train de pneus. Cela lui permet de revenir à 0"508, mais il reste cependant à la même position.

Les pilotes de la seconde partie de tableau - et certains concurrents du top 4 armés de pneus usés - attendent les quatre dernières minutes pour ressortir. Avant cette ultime salve, la zone rouge est peuplée des suspects habituels que sont les Aston Martin et les Cadillac, mais aussi par Carlos Sainz et Esteban Ocon.

Si le Français va parvenir à s'extraire de justesse de cette Q1, pour éviter une quatrième élimination de suite à ce stade, ce ne sera pas le cas du pilote Williams, qui voit même son équipier Alexander Albon le rejoindre. Dans le même temps, plusieurs pilotes ont nettement progressé, dont Liam Lawson et George Russell, qui se sont replacés dans le top 5.

Éliminés en Q1 : Sainz, Albon, Pérez, Bottas, Alonso et Stroll.

Q2 - Verstappen a eu chaud

Max Verstappen a frôlé l'élimination en Q2 au GP d'Autriche.

Max Verstappen a frôlé l'élimination en Q2 au GP d'Autriche.

Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Après une petite alerte sur l'un de ses freins arrière en Q1, Norris est bien en piste pour débuter les 15 minutes de Q2. Le champion du monde réalise 1'07"3, sur des pneus usés. Il n'est d'ailleurs pas le seul à s'offrir un premier chrono sur des gommes déjà entamées, puisque Verstappen fait de même. Le Néerlandais prend d'ailleurs les commandes, en 1'07"183.

Toutefois, les pilotes armés de pneus neufs font vite leur loi : Antonelli (1'06"763) et Piastri (1'06"890) sont d'ailleurs les premiers pilotes du week-end à passer sous la barre des 1'07. Derrière, l'on retrouve les deux Ferrari, séparées de 0"009, mais reléguées à plus de deux dixièmes et demi. Russell, qui a commis une erreur dans le virage 3, ne prend même pas la peine d'aller au bout de son tour et rentre au stand.

La seconde salve de tours lancés permet au pilote Mercedes de se replacer aux avant-postes, Norris et lui s'intercalant d'ailleurs entre les deux premiers et les Ferrari. Tous les pilotes de pointe ne sont pas ressortis, dont Verstappen, qui se retrouve au jeu des améliorations des uns et des autres (et de la piste) à la limite de l'élimination, évitée de justesse face à Gasly, qui échoue à 0"040 du Néerlandais au 11e rang.

Cela signe donc l'élimination de trois écuries : Alpine, Audi et Haas.

Éliminés en Q2 : Gasly, Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Ocon et Colapinto.

Q3 - L'accident de Verstappen met le bazar

George Russell signe une pole surprise et controversée.

George Russell signe une pole surprise et controversée.

Photo de: Eric Le Galliot

Sur un circuit aussi court, qui évolue autant et avec seulement dix voitures restantes, les concurrents ne se précipitent pas en piste au moment où le feu passe au vert pour les 13 minutes de cette dernière partie de qualifications.

Une fois les pilotes sortis des garages, Hadjar et les pilotes Racing Bulls sont les seuls à démarrer cette première salve en pneus déjà usés. 

Verstappen signe le premier temps de référence, en 1'06"475, mais les deux Mercedes parviennent à faire mieux, Antonelli le devançant de 0"061 et Russell de 0"018. Derrière, Piastri est à 0"271 et Leclerc à 0"342. En revanche, Hamilton a avorté sa tentative après une erreur au virage 3.

L'ultime tentative voit Hamilton puis Leclerc prendre les commandes mais la situation se brouille soudainement lorsque Verstappen s'accidente dans l'avant-dernier virage. Une sortie à grande vitesse qui se termine par un choc relativement violent après un passage dans les graviers, mais dont le Néerlandais sort indemne.

Toutefois, dans cette phase, où la majorité des pilotes sont confrontés à des doubles drapeaux jaunes et contraints de ralentir, Russell parvient à s'infiltrer dans un trou de souri où un simple drapeau jaune est agité et à suffisamment ralentir, tout en améliorant le temps de la pole. Il est donc crédité de la pole position devant les deux Ferrari, et cela est confirmé quand les commissaires annoncent qu'ils ne jugent pas qu'une enquête est nécessaire.

Antonelli, qui a de son côté dû ralentir, est seulement quatrième, devant Verstappen, Norris, Piastri, Hadjar, Lawson et Lindblad.

Austria Grand Prix d'Autriche 2026 - Qualifications

Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

1'07.083

   S 232.154
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

+0.176

1'07.259

 0.176 S 231.546
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.207

1'07.290

 0.031 S 231.440
4 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.302

1'07.385

 0.095 S 231.113
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.315

1'07.398

 0.013 S 231.069
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.324

1'07.407

 0.009 S 231.038
7 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.325

1'07.408

 0.001 S 231.034
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

+0.404

1'07.487

 0.079 S 230.764
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.460

1'07.543

 0.056 S 230.573
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+0.466

1'07.549

 0.006 S 230.552
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.811

1'07.894

 0.345 S 229.381
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.952

1'08.035

 0.141 S 228.905
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.955

1'08.038

 0.003 S 228.895
14 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 6

+0.978

1'08.061

 0.023 S 228.818
15 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 9

+0.983

1'08.066

 0.005 S 228.801
16 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 9

+1.148

1'08.231

 0.165 S 228.248
17 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.169

1'08.252

 0.021 S 228.177
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.426

1'08.509

 0.257 S 227.321
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+1.862

1'08.945

 0.436 S 225.884
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+1.947

1'09.030

 0.085 S 225.606
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+2.859

1'09.942

 0.912 S 222.664
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+3.280

1'10.363

 0.421 S 221.332
Voir les résultats complets

Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 11

1'06.763

   S 233.266
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.127

1'06.890

 0.127 S 232.824
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.134

1'06.897

 0.007 S 232.799
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

+0.216

1'06.979

 0.082 S 232.514
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.231

1'06.994

 0.015 S 232.462
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.267

1'07.030

 0.036 S 232.337
7 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.323

1'07.086

 0.056 S 232.143
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+0.373

1'07.136

 0.050 S 231.970
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.392

1'07.155

 0.019 S 231.905
10 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.420

1'07.183

 0.028 S 231.808
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.460

1'07.223

 0.040 S 231.670
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.530

1'07.293

 0.070 S 231.429
13 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 12

+0.760

1'07.523

 0.230 S 230.641
14 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 15

+0.848

1'07.611

 0.088 S 230.341
15 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 15

+1.054

1'07.817

 0.206 S 229.641
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+1.408

1'08.171

 0.354 S 228.449
Voir les résultats complets

Q3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

1'06.113

   S 235.560
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.236

1'06.349

 0.236 S 234.722
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.295

1'06.408

 0.059 S 234.513
4 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

+0.301

1'06.414

 0.006 S 234.492
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 11

+0.362

1'06.475

 0.061 S 234.277
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.389

1'06.502

 0.027 S 234.182
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.398

1'06.511

 0.009 S 234.150
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 18

+0.519

1'06.632

 0.121 S 233.725
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 18

+0.842

1'06.955

 0.323 S 232.598
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+0.894

1'07.007

 0.052 S 232.417
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