Formule 1
Russell pousse la candidature surprise de Vesti chez Cadillac en 2027
Cadillac a confirmé Sergio Pérez pour la saison prochaine, mais l'avenir de Valtteri Bottas reste incertain.
Ed Hardy Ronald Vording
Publié: 3 nov. 2026, 11:19
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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
George Russell a désigné Frederik Vesti, pilote de réserve Mercedes, comme un candidat surprise pour rejoindre Cadillac en Formule 1 en 2027.
L'écurie américaine n'a pas encore confirmé Valtteri Bottas aux côtés de Sergio Pérez pour la saison prochaine. Ce dernier a pourtant signé une prolongation de contrat mercredi dernier. Plusieurs candidats sont ainsi évoqués pour le deuxième baquet.
Le pilote d'essais de Cadillac, Colton Herta, constitue une option, malgré son absence actuelle de Super Licence et une saison de Formule 2 particulièrement décevante. Le Français Esteban Ocon, qui va quitter Haas, est également disponible.
Toutefois, selon les informations de Motorsport.com, le Français devrait finalement devenir pilote de réserve chez Aston Martin. De son côté, Vesti continue de se battre pour faire ses débuts en F1, après avoir terminé deuxième du championnat de Formule 2 en 2023.
À 24 ans, le Danois partage son programme entre les activités de Cadillac en Hypercar et son rôle chez Mercedes, avec qui il a disputé sept séances d'essais libres 1. Il était notamment en piste vendredi dernier au Mexique, où il a remplacé Russell.
Frederik Vesti en EL1 à Mexico.
Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Vesti a signé le troisième temps, à 0"074 de son coéquipier Kimi Antonelli et à 0"733 du meilleur chrono réalisé par Charles Leclerc avec Ferrari. Il a notamment profité d'un dernier tour en pneus tendres, après avoir consacré une bonne partie de la séance à différents programmes de longs relais.
"Il a fait du très bon travail", a déclaré Russell. "Je sais qu'il se bat vraiment pour avoir une chance de décrocher le baquet chez Cadillac, et je pense qu'il mérite cette opportunité.
"Il a consacré beaucoup d'efforts à travailler avec notre équipe et nous avons tous énormément de respect pour lui. Lors de la plupart des séances d'essais libres 1 qu'il a disputées, il a dû assumer une grande partie du travail, sans vraiment avoir l'occasion de réaliser des tours axés sur la performance."
"Je pense donc que c'était important pour nous en tant qu'équipe. J'ai dit à l'équipe : 'Je veux m'assurer qu'il ait l'occasion de montrer ce dont il est capable. C'est bien le moins que nous puissions faire.' Donc oui, c'était une bonne chose."
Vesti s'est dit "extrêmement heureux" à l'issue de cette séance d'EL1. Un sentiment que ne partage sans doute pas Colton Herta, qui a remplacé Bottas mais a terminé dernier de la séance, à 3"237 du meilleur temps.
L'ancien pilote d'IndyCar a également accusé 0"970 de retard sur Pérez, 18e. Les discussions autour de son éventuelle titularisation chez Cadillac s'intensifient néanmoins, alors qu'il devrait remplir les critères d'obtention de la Super Licence en participant à une nouvelle séance d'EL1 au Brésil, en fin de semaine.
Colton Herta en EL1 à Mexico.
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Je veux faire de mon mieux pour l'équipe", a déclaré Herta. "Chaque fois que je monte dans la voiture, mon objectif est d'être en Formule 1."
"C'est pour cette raison que je suis ici. Personnellement, je veux y arriver le plus rapidement possible. Il y a beaucoup de discussions et de choses qui se passent en dehors de ce que je peux contrôler."
"J'essaie simplement de faire de mon mieux dans la voiture et j'espère que cela portera ses fruits."
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