Russell pense qu'il pouvait jouer la victoire face à Verstappen

Mercedes aura manqué une belle opportunité au Grand Prix du Qatar. Les Flèches d'Argent étaient deuxième et troisième sur la grille de départ et se sont hissées au niveau du poleman Max Verstappen à l'approche du premier virage de Losail. Or, leur course a été gâchée quand Lewis Hamilton a tenté de faire l'extérieur aux deux monoplaces sans laisser suffisamment de marge à son coéquipier George Russell, venant l'accrocher.

Le septuple Champion du monde a été contraint à l'abandon sur-le-champ, tandis que son cadet est parti en tête-à-queue et s'est retrouvé dernier. Russell s'est alors lancé dans une remontée effrénée où il a réalisé sept dépassements, tout en affichant un excellent rythme : il a signé à plusieurs reprises le meilleur tour en course provisoire. Seuls les pilotes montés sur le podium – Max Verstappen, Oscar Piastri et Lando Norris – peuvent en dire autant.

Ainsi, lorsqu'il lui est demandé s'il aurait pu menacer Verstappen, Russell répond : "Je ne vois pas de raison pour que ça ne soit pas le cas. J'estime que nous étions aussi rapides, voire plus, que McLaren. Voir Piastri finir si près de Max était vraiment très surprenant." En effet, Verstappen n'avait que 4,8 secondes d'avance à l'arrivée, bien qu'il n'ait jamais paru réellement menacé.

George Russell (Mercedes) avec un ingénieur

L'analyse des dix meilleurs chronos de chaque monoplace montre que les pilotes McLaren étaient les plus rapides, suivis par Verstappen et Russell – ce dernier 0"531 plus lent que Verstappen, mais forcément gêné par le trafic et pas franchement compétitif dans son dernier relais en pneus tendres.

Cette saison 2023 ne se passe décidément pas comme prévu pour Russell, qui est seulement huitième du championnat avec 132 points contre 194 à l'actif de son coéquipier Hamilton. Le jeune Anglais a notamment perdu des unités précieuses en étant trahi par son moteur lorsqu'il occupait la quatrième place à Melbourne, puis en percutant le mur dans le dernier tour alors qu'il jouait la victoire à Singapour, sans oublier un Grand Prix des Pays-Bas à oublier entre erreurs stratégiques et contact avec Norris.

Cette nouvelle opportunité manquée a donc un goût amer, bien que Mercedes ait miraculeusement creusé l'écart sur Ferrari au championnat des constructeurs, avec désormais 28 points d'avance.

"J'étais dégoûté à cause du résultat pour l'équipe. Cette année, le championnat des pilotes est un véritable désastre pour moi. J'ai un seul objectif, et c'est de finir deuxième au championnat des constructeurs. C'était évidemment une grande opportunité [dans cette optique]. Mais je reste parfaitement convaincu que l'on va y arriver. Je me montre donc optimiste, car la voiture était rapide et la course a été vraiment solide", conclut Russell.

Avec Matt Kew