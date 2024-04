Russell : Red Bull n'a montré son vrai potentiel que lors du sprint

Max Verstappen a remporté les deux courses disputées lors du Grand Prix de Chine 2024. Samedi, en dépit d'une quatrième place sur la grille de départ, le Néerlandais a été patient avant de prendre l'avantage sur Fernando Alonso pour la deuxième place dans le septième tour puis le commandement de la course à Lewis Hamilton dans la neuvième boucle. Sur les 10 derniers tours, tous passés en tête, il s'est bâti une avance de 13 secondes sur le Britannique et 15 sur son équipier Sergio Pérez.

Le lendemain, la victoire s'est vite dessinée en dépit de deux Safety Cars autour de la mi-course, avec là aussi une avance finale de 13 secondes sur un autre Britannique, à savoir Lando Norris, et 19 sur Pérez.

VIDÉO - Le résumé du Grand Prix de Chine

Au sortir de l'épreuve disputée sur le circuit de Shanghai, George Russell, qui a terminé huitième du sprint et sixième de la course, estime que Verstappen n'a vraiment montré de quoi sa Red Bull RB20 était capable que lors de la course du samedi, une fois qu'il a pris l'avantage sur son équipier.

"Le fait est que Red Bull est toujours loin devant tout le monde et je pense qu'il n'y a probablement que lors de la course sprint que nous avons vraiment vu leur vrai potentiel, Verstappen prenant facilement une seconde à tout le monde. Il ne faut donc pas se faire d'illusions. Nous avons beaucoup de travail à faire pour réduire l'écart avec eux et nous battre avec Ferrari et Lando [Norris]."

Le GP de Chine n'a en effet pas vu de miracle pour Mercedes qui n'a pas réussi à se maintenir devant les deux Ferrari que Russell a pourtant dépassées au départ : "Avec ce format on a pu essayer différentes choses entre les deux courses, mais dans les deux cas, les performances sont très similaires", a-t-il constaté, un brin fataliste. "Nous devons donc retourner à l'usine et continuer à travailler sur les bases, c'est-à-dire mettre plus d'appui sur la voiture."

Avec Jonathan Noble