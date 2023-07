Russell regrette "l'occasion manquée" de Mercedes en Hongrie

La course du Grand Prix de Hongrie de George Russell s'est terminée sur une bonne note. Le Britannique, piégé en Q1 lors des qualifications la veille, a réalisé 70 tours appliqués et, sans bénéficier de neutralisation de la course, est remonté jusqu'à la septième place sur la ligne d'arrivée, transformée en sixième position par la pénalité de Charles Leclerc.

Toutefois, un an après sa toute première pole en F1 et au lendemain de celle de son équipier Lewis Hamilton, Russell ne manquait pas d'afficher ses regrets quant au résultat final, lui qui estimait que bien mieux aurait été possible sans ce qui s'est passé pendant la séance de qualifs.

"Les stratégies me donnaient P11 comme le plus réaliste et P7 si nous maximisions tout", a déclaré Russell lorsque Motorsport.com l'a interrogé. "Le fait de terminer P6 sans voiture de sécurité ni VSC, au mérite, est un très bon résultat. Mais c'est aussi la preuve que ce week-end a probablement été une occasion manquée."

"Je suis persuadé que j'aurais pu être dans le coup avec Lewis hier, c'est l'un de mes circuits préférés, la voiture y est toujours performante. Et quand vous avez deux voitures en tête, se battre pour la deuxième place vous donne beaucoup plus d'options, et Lewis a été très fort aussi."

"Et si les choses s'étaient déroulées un peu différemment, il aurait également été en deuxième position. C'est donc une occasion manquée, mais nous en tirerons les leçons qui s'imposent. Le point positif, c'est que nous avons pris de l'avance sur Aston et Ferrari."

Mercedes a en effet profité de son double top 6, pendant que les Ferrari et les Aston Martin n'y figuraient pas, pour accentuer son avantage et conforter sa deuxième place chez les constructeurs.

Parti en pneus durs, Russell n'a finalement pas eu trop de difficultés à vite se mettre en action, pointant au 13e rang dès la fin du deuxième tour, après avoir notamment profité de l'incident déclenché par Zhou Guanyu devant lui au premier virage.

"Ça allait", a-t-il déclaré à propos de son départ. "Les pneus durs de cette année sont les pneus mediums de l'année dernière. J'ai donc été assez surpris du nombre de voitures qui ont pris le départ en pneus tendres."

"J'ai été très surpris qu'il y ait des voitures qui partent en pneus tendres et que seulement deux voitures partent en pneus durs, donc je pense que nous avons fait le bon choix stratégique. Les trois arrêts étaient potentiellement prévus pour quelques équipes. Je l'ai presque demandé à la fin, mais en fin de compte, les deux arrêts se sont avérés plutôt confortables."

Une dizaine de tours avant la fin, Russell a en effet suggéré à la radio qu'un nouvel arrêt aurait pu être nécessaire. Peu après, il a cependant aisément dépassé Carlos Sainz. Par la suite, il a expliqué : "Je voulais juste donner matière à réflexion à mes stratèges ! Mais aussi aux stratèges de Ferrari..."