Russell résiste à Verstappen pour l'emporter à Bakou, Hadjar sur le podium !

George Russell a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1 dans une course qu'il a longtemps dominée aisément, avant d'être contraint - suite à deux Safety Cars - de devoir résister à Max Verstappen sur la fin de l'épreuve. De retour de blessure, Isack Hadjar complète le podium.

Présentation de l'épreuve

Les conditions météo sont toujours excellentes à Bakou au moment de démarrer le tour de formation de la 15e épreuve de l'année. Auteur d'une pole position écrasante, George Russell emmène le peloton devant Charles Leclerc, Oscar Piastri et Isack Hadjar, le Français ayant signé sa meilleure performance dans l'exercice depuis Melbourne pour son retour de blessure.

Il faut aller en troisième ligne pour trouver les premiers titres de champion du monde sur la grille, avec Lando Norris et Lewis Hamilton. Suivent ensuite Pierre Gasly, Max Verstappen, Franco Colapinto et Oliver Bearman. Initialement qualifié neuvième, Carlos Sainz a été pénalisé pour non respect des drapeaux jaunes ; il doit s'élancer 14e.

Bien entendu, le fait marquant des qualifications a été le contact avec le mur de Kimi Antonelli, le large leader du championnat. L'Italien, contraint de mettre fin à sa séance dès la Q1, part du 16e rang sur la grille.

Côté pneus, alors que le thermomètre affiche 26°C dans l'air et 47°C sur la piste, Russell fait le choix des mediums (jaunes) alors que les trois pilotes derrière lui partent en tendres (rouges). Norris est pour sa part en mediums, Hamilton en tendres.

Russell sans problème, les Red Bull à l'aise

À l'extinction des feux, Russell conserve facilement les commandes, d'autant plus que Leclerc peine à s'élancer. Piastri en profite pour prendre la seconde position, alors que Norris se joue d'Hadjar. Derrière, Hamilton doit résister à une attaque de Gasly et c'est Verstappen qui en profite pour se hisser en septième place.

Au terme du premier tour, Russell compte déjà plus d'une seconde d'avance sur la McLaren derrière lui alors qu'Antonelli - prudent - est seulement 17e. Au virage 3 du deuxième tour, Verstappen prend l'avantage sur Hamilton. En quelques hectomètres, entre la fin de la deuxième et le début de la troisième boucle, Norris est passé coup sur coup par les Red Bull, déjà dans les échappements de Leclerc.

Hadjar ne tarde pas à attaquer le Monégasque au premier virage du quatrième tour. Il ne parvient pas à valider le dépassement sur sa première tentative, mais la seconde, avant le virage 3, est la bonne. Voilà qui profite à Piastri, qui compte alors 1,8 seconde sur la troisième place du Français. En fin de tour, Verstappen efface Leclerc dans la ligne droite principale.

Après le 5e des 51 tours prévus, Russell compte 3"1 d'avance sur Piastri, 3"9 sur Hadjar, 4"6 sur Verstappen et 6"0 sur Leclerc. Antonelli pointe à la 14e place. Chez Red Bull, une consigne est envoyée à Hadjar de ne pas résister à un Verstappen qui n'est pas sur la même stratégie et le Néerlandais passe donc, sans résistance, au début du septième tour.

Verstappen bute sur Piastri

Oscar Piastri devant les deux Red Bull. Photo de: Joe Portlock / Getty Images

Une fois passé, l'écart avec Piastri se réduit vite. Alors que Lance Stroll doit stopper son Aston Martin sur problème technique, constituant le premier abandon du jour, Verstappen tente de mettre la pression sans toutefois parvenir à passer rapidement.

Après 10 tours, Russell est toujours en tête avec 5"0 d'avance sur Piastri, 5"4 sur Verstappen, 6"5 sur Hadjar et 9"7 sur Leclerc. Antonelli, 13e, est contraint de mettre sa remontée en pause pendant que Lawson et Albon se battent devant lui. Il finira par les doubler pour se retrouver 11e au 13e tour.

Au terme du 15e tour, Russell compte 7"1 d'avance sur Piastri, 8"2 sur Verstappen, 9"0 sur Hadjar et 11"5 sur Leclerc. Le pilote McLaren a réussi à stabiliser l'écart avec le Néerlandais. Derrière, en fin de tour, Hamilton prend l'avantage sur Norris pour le compte de la sixième position.

À l'entame du 20e tour, Hadjar effectue une timide tentative de dépassement sur Verstappen au premier virage. Le Français, qui a implicitement refusé que les positions soient inversées quelques tours auparavant, demande à Red Bull d'inciter le Néerlandais à continuer d'attaquer et indique, accessoirement, qu'il considère avoir désormais beaucoup de rythme en réserve.

Au 21e tour, Alonso - qui était impliqué dans une étonnante bataille avec Bottas, les deux hommes pointant à une trentaine de secondes de Pérez devant eux - abandonne. Le calice jusqu'à la lie, donc, pour Aston Martin. À 30 tours de l'arrivée, Russell compte 8"8 d'avance sur Piastri, 10"2 sur Verstappen, 10"8 sur Hadjar et 14"4 sur Leclerc. Antonelli dépasse Colapinto pour accéder à la neuvième place.

Le cap de la mi-course est atteint après 25 tours. Russell - qui s'inquiète d'avoir légèrement touché un mur à la sortir du virage 15 - compte 9"7 d'avance sur Piastri, 10"4 sur Verstappen, 11"2 sur Hadjar et 15"5 sur Leclerc.

Au tour suivant, alors que Red Bull lui indique qu'il n'y a pas de consigne, le Français retente de pointer le bout de son nez au premier virage sur son équipier, en étant couvert par ce dernier. Verstappen aimerait passer au stand pour chausser des tendres, visiblement meilleurs pneus que prévu pour la course, mais son ingénieur lui rappelle que la position en piste est cruciale et qu'il doit se montrer patient.

Albon relance la course...

Au début du 30e tour, Norris, septième, manque son freinage au premier virage et doit tirer dans l'échappatoire, avant de faire un demi-tour. Gasly et Antonelli le dépassent.

Quelques instants plus tard, la course est rebattue par l'accident d'Alexander Albon au virage 6, qui a tiré droit dans le mur après ce qui ressemble, là aussi, à un freinage un peu tardif. Si le Thaïlandais va bien, sa Williams est encastrée dans le Tecpro et le Safety Car est logiquement déployé.

Sans surprise, cela incite l'ensemble des pilotes à passer par les stands. Dans le top 10, Russell chausse des tendres, Piastri des mediums, Verstappen des tendres, Hadjar- Leclerc-Hamilton des mediums, Gasly-Antonelli-Norris-Colapinto des tendres. Chez Red Bull, on s'inquiète d'une vibration détectée sur la boîte de vitesses d'Hadjar.

Colapinto joue au bowling...

La course est relancée au début du 36e tour. Si Russell gère bien et conserve la tête, en revanche Verstappen surprend Piastri au premier virage. Derrière, c'est en revanche le carambolage : Colapinto manque copieusement son freinage sur l'intérieur et emporter avec lui Gasly et Norris. Juste derrière, Lawson est lui-même envoyé en tête-à-queue par Lindblad. Entre ces deux groupes, l'on note un léger contact entre Bearman et Antonelli, mais l'Italien s'en sort très bien.

Le Safety Car est de nouveau déployé. Si Norris a abandonné directement, Gasly a quant à lui tenté de ramener sa monoplace avant de la stopper. Colapinto passe par les stands mais son écurie constate qu'il doit également mettre pied à terre. Il se répand en excuses auprès de son écurie et son équipier à la radio.

La course est relancée au début du 39e tour. Russell réaccélère un peu plus tôt et surprend légèrement Verstappen. Piastri conserve sa place sur Hadjar. Si cette relance se passe mieux, en revanche l'Australien va faute un tour plus tard, exactement au même endroit, en bloquant copieusement ses roues au freinage, en défense sur le Français. Contraint de tirer tout droit et de faire demi-tour, Piastri repart 15e.

Après 40 tours, Russell compte une demi-seconde d'avance sur Verstappen, trois secondes sur Hadjar, quatre secondes sur Leclerc et six sur le duo Hamilton-Antonelli. L'Italien s'attaque à Hamilton au premier virage du 42e tour mais ne parvient pas à passer immédiatement, mais prendra la cinquième place un tour plus tard.

Duel final tendu

Devant, Russell est sous la menace de Verstappen, avec un schéma qui ressemble à celui du duel avec Piastri : la Red Bull gagne la majorité du temps dans les lignes droites mais en perd dans les sections sinueuses. Au fil du tour, l'écart varie donc entre 0"5 et 1"0 suivant la zone. Derrière eux, l'écart se creuse très vite avec un Hadjar qui n'a pas le même rythme, avec ses gommes mediums.

À cinq tours de la fin, la pression de Verstappen reste la même sur Russell, le Néerlandais n'hésitant pas à flirter avec le mur, notamment à l'entrée du virage 16. Les deux hommes enchaînent les tours dans les mêmes chronos.

Pendant ce temps, Lindblad s'intercale entre les Haas d'Ocon et de Bearman pour prendre la huitième position. Sainz dépasse Hülkenberg pour se hisser en dixième place.

Progressivement, Russell grappille les centièmes qui semblent le mettre à l'abri avant de porter l'estocade à la fin de l'avant-dernier tour en creusant un écart de plusieurs dixièmes supplémentaires. Il entame ainsi le dernier tour avec une avance légèrement plus confortable... réduite à néant par un drapeau jaune causé par Bottas, qui s'est mis dans le mur au virage 15.

Dans cette zone pourtant neutralisée, le Néerlandais se rapproche nettement du pilote Mercedes, ce qui entraîne une course de vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée mais finalement le Britannique l'emporte pour 0"196 ! Hadjar complète le podium.

Derrière, Leclerc, Antonelli et Hamilton suivent, alors que Lindblad parvient à sauter Ocon sur la ligne pour prendre la septième place, pour 0"030 ! Bearman et Sainz complètent le top 10.