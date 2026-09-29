Russell retrouve confiance à Bakou : "Je savais que j'allais retrouver mon niveau"

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan, samedi, a offert à George Russell sa troisième victoire de la saison 2026 de Formule 1, ainsi que son premier "grand chelem" en carrière. Mais mener chaque tour dans les rues balayées par le vent de Bakou représentait bien plus pour le pilote Mercedes qu'une simple statistique flatteuse.

Pour Russell, Bakou a mis fin à une période difficile de six Grands Prix sans victoire, au cours de laquelle son jeune équipier Kimi Antonelli n'a cessé d'affirmer sa domination au championnat. L'Italien l'avait notamment battu au terme d'une remontée mémorable à Monza, où il avait décroché la victoire après être parti loin sur la grille.

En coulisses, cette période avait également mis la résilience de Russell à rude épreuve. Le Britannique peinait à s'adapter aux exigences particulières de la réglementation 2026, tandis qu'à seulement 20 ans, Antonelli semblait avoir immédiatement trouvé le mode d'emploi de la Mercedes W17.

Après avoir attendu pendant des années de disposer d'une monoplace suffisamment compétitive, Russell avait finalement vu un jeune équipier lui passer devant au moment où l'occasion de jouer le titre se présentait enfin à lui. Son week-end à Bakou est donc venu récompenser le travail accompli en arrière-plan pour inverser la tendance, tout en confirmant qu'il avait eu raison de conserver sa confiance en lui.

"Ça fait vraiment du bien", s'est réjoui Russell, qui n'avait plus gagné depuis le Grand Prix d'Autriche en juin. "Je suis très fier de la résilience dont mon groupe d'ingénieurs et moi avons fait preuve pendant les périodes difficiles de cette année. Il a fallu beaucoup travailler pour surmonter certains problèmes et adapter mon style de pilotage afin de mieux convenir à cette nouvelle voiture."

"La F1 est extrêmement exigeante, on n'a pas vraiment l'occasion de s'entraîner à ce genre de choses. Mais cela devient enfin un peu plus instinctif qu'auparavant et je prends confiance. Sur des circuits comme celui-ci, cela permet notamment de repousser un peu plus tard les freinages, de se rapprocher encore un peu des murs. Et ça a été un week-end parfait."

George Russell a résisté au retour de Max Verstappen après deux interventions de la voiture de sécurité ayant resserré le peloton. Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Il a ajouté : "Je n'ai jamais perdu confiance en moi. Même dans les moments difficiles, je savais qu'il y avait une raison à mon manque de performance. Ce n'est pas comme si j'avais soudainement oublié comment piloter, et je savais que j'allais retrouver mon niveau. Il fallait simplement être patient."

Toujours distancé de 66 points par Kimi Antonelli au classement, ce qui laisse entrevoir une possibilité de remontée au championnat, certes avec une marge de manœuvre réduite, Russell estime au moins avoir retrouvé un niveau de performance qui lui permet d'aborder chaque week-end avec l'ambition de reproduire sa performance de Bakou.

"Je suis en confiance. Depuis la pause, cela fait quatre courses. J'ai été en première ligne sur trois d'entre elles et j'ai décroché trois podiums en quatre courses. Je sens désormais que je peux me battre pour la victoire chaque week-end", a assuré le Britannique après avoir résisté aux assauts de Max Verstappen pour décrocher son grand chelem, soit une victoire depuis la pole, en ayant mené tous les tours et signé le meilleur tour en course.

"Je pense que c'est probablement mon premier grand chelem en Formule 1 et, sans aucun doute, le week-end le plus dominé de ma carrière. C'est donc arrivé à un très bon moment. Et le réaliser sur un circuit qui exige autant d'engagement et de confiance me rend particulièrement fier.

"Il aurait été très facile pour moi de perdre confiance cette saison. Pas forcément en ce qui concerne mes chances de remporter le championnat, mais simplement en mes capacités. Et ça, ça n'est jamais arrivé."