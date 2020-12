Russell sous enquête des commissaires au GP de Sakhir

George Russell est sans doute passé par toutes les émotions lors des trois jours du Grand Prix de Sakhir et plus encore lors des 87 tours de la course ce dimanche. Longtemps en tête après un bon départ où il a pris l'avantage sur Valtteri Bottas, le Britannique qui remplace Lewis Hamilton chez Mercedes a perdu gros sur une erreur au stand de l'écurie allemande.

Les arrêts des deux pilotes, effectués en tentant de profiter de la voiture de sécurité déployée pour les débris laissés par Jack Aitken, ont été vendangés par la structure qui a, dans la précipitation, monté sur la monoplace de Russell des pneus destinés à Bottas, le Finlandais dont l'arrêt a lui-même duré une trentaine de secondes, le temps de trouver un train de pneus complet lui appartenant à monter. Russell a ensuite dû repasser par la pitlane dès le tour suivant pour changer de pneus, perdant les commandes et tombant au cinquième rang.

En réalité, Russell a quitté les stands avec les pneus avant alloués à son équipier. Or, cela constitue une infraction potentielle, comme cela a été indiqué dans sa convocation chez les commissaires : "Quand la voiture #63 s'est arrêtée pour un changement de pneus à 21h16, l'équipe a monté les pneus avant alloués à la voiture #77. La voiture #63 a quitté la ligne des stands et est revenue un tour après afin de monter le bon train de pneus alloués. Comme cela n'est pas en conformité avec les articles 24.2 a) et 24.3 e) [du Règlement Sportif 2020 de la F1], j'en réfère aux commissaires."

En fin de course, alors qu'il était remonté au second rang, Russell a subi une crevaison qui l'a contraint à passer à nouveau par les stands. Ressorti 15e, il a finalement terminé neuvième. Mais, avec moins de deux secondes d'avance sur le 11e sur la ligne d'arrivée, une pénalité, même mineure, le bouterait hors du top 10.