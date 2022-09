Russell serait "stupéfait" si Mercedes jouait la pole

Charger le lecteur audio

Le bilan est positif pour Mercedes au terme de la première journée du Grand Prix des Pays-Bas. Comme attendu, la W13 est manifestement plus compétitive qu'à Spa-Francorchamps, si bien que George Russell a signé le meilleur temps des Essais Libres 1 devant Lewis Hamilton, avant de prendre la cinquième place des EL2 avec son coéquipier au troisième rang. Même là, ils n'avaient que trois dixièmes et sept centièmes de déficit respectif sur les Ferrari qui menaient la danse.

Bien qu'un problème de live timing ait empêché Russell et son équipe d'analyser les données pendant la séance – et donc avant qu'il s'exprime auprès de la presse –, les premières sensations sont manifestement de bon augure.

"La voiture fonctionne mieux, aucun doute là-dessus", déclare le Britannique. "Ça va être serré demain. Je pense que McLaren sera rapide, même Aston Martin." Lance Stroll a effectivement placé son bolide vert au sixième rang des EL2, juste derrière Russell, tandis que Lando Norris a pris la quatrième place pour McLaren.

"Nous savons que les qualifications restent notre point faible, mais je pense que la course nous sera plus favorable et que notre rythme paraît compétitif sur les longs relais. Mais il faut partir dans la bonne position : si nous partons de la troisième ligne, ça va être difficile de se battre pour la première ou la deuxième place. Nous allons essayer de rassembler autant de données que possible et les étudier ce soir, mais nous sommes relativement bien placés."

De là à ce que Mercedes décroche la pole position comme au Hungaroring, il y a un pas que Russell se refuse catégoriquement à franchir. "À mon avis, la Hongrie était unique. Je pense que nos rivaux n'ont pas vraiment réussi le jour-même et nous avons fait un travail absolument extraordinaire, cela nous a permis de les battre de justesse. Je serais vraiment stupéfait si cela se reproduisait ici. Mais nous sommes assurément plus proches que nous ne l'avons été depuis longtemps. On verra ce que nous réserve la journée de demain", conclut-il.