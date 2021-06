Russell veut être fixé sur son avenir avant la pause estivale

À la suite de ses récentes performances chez Williams et de sa sortie remarquée pour Mercedes au Grand Prix de Sakhir 2020, George Russell est au centre des rumeurs concernant un éventuel transfert au sein de l'écurie Championne du monde en titre l'an prochain. Soutenu par la marque à l'étoile depuis 2017, Russell pourrait ainsi être aligné aux côtés de Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas, suivant leur décision respective et celle de Mercedes.

Il y a peu, Hamilton révélait qu'il aimerait s'assurer de son avenir en catégorie reine avant le début de la traditionnelle pause estivale, en août. Une envie que partage également Russell. S'adressant à Motorsport.com dans le cadre d'un entretien exclusif, le pilote Williams a déclaré : "Naturellement, nous voulons que quelque chose, dans les deux cas de figure, soit décidé d'ici la pause estivale. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous. Mais pour être honnête, je n'aborde pas vraiment le sujet avec qui que ce soit, Mercedes comme Williams, parce que je suis absolument concentré sur mon travail."

"Comme je l'ai toujours dit, si je suis à la hauteur de mon potentiel, je serai en tête d'affiche. Et je pense que [le GP de Sakhir 2020] m'a donné une occasion unique de presque le prouver. Avant cela, il y avait toujours une petite inconnue à cause de la situation dans laquelle je me trouvais [avec Williams]. C'est vraiment super que Lewis ait ouvertement parlé des deux prochaines années. Et il est clair qu'il est toujours à un niveau incroyablement élevé. Je pense que ce serait formidable pour le sport, et pour Mercedes, s'il continuait. Évidemment, comme tout jeune pilote, vous voulez vous mesurer aux meilleurs. Et Lewis est le meilleur."

À propos des "deux cas de figure" évoqués par Russell, le Britannique a été invité à s'exprimer davantage sur le sujet : est-ce que cela signifie un transfert chez Mercedes ? Une quatrième saison disputée chez Williams ?

"Évidemment, il y a beaucoup de discussions autour d'une promotion, ou d'un 'déménagement', chez Mercedes", a-t-il répondu. "Mais Mercedes me gère, et je pense qu'au fond, ils veulent le meilleur pour ma carrière. Ils sont dans une position unique mais ils veulent simplement le meilleur pour moi. Et s'ils pensent que je mérite cette opportunité, alors elle se présentera. S'ils ne pensent pas que je la mérite, ils me trouveront une place quelque part où je pourrai continuer à me développer."

"Je sens que je suis prêt à me battre pour des titres mondiaux et des victoires. Je me sens prêt maintenant, encore plus avec une autre année à mon actif à la fin de cette saison. Donc, où que je sois l'année prochaine, je veux être dans une voiture qui me donnera la chance de gagner des Grands Prix. Parce que je n'ai pas lutté toute ma carrière pour arriver en F1 et me battre pour la 15e et la 16e place. J'ai lutté pour arriver ici et pour gagner. Et, plus que jamais, je suis focalisé sur cet objectif."

Retrouvez l'interview complète de George Russell dans le numéro du 3 juin du magazine Autosport, disponible sur www.autosportmedia.com.

