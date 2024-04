Sainz : L'amélioration des stratégies de Ferrari est liée à la voiture

Ferrari a été applaudi pour ses décisions stratégiques lors du Grand Prix du Japon, au cours duquel Charles Leclerc n'a effectué qu'un seul arrêt pour passer de la huitième place sur la grille à la quatrième à l'arrivée. Son coéquipier Carlos Sainz a pu profiter d'un deuxième relais en pneus mediums étiré pour bénéficier d'un dernier relais plus court avec pneus durs plus frais, ce qui l'a aidé à dépasser quatre pilotes et à s'emparer de la troisième place.

Bien que Sainz reconnaisse que le département stratégique de Ferrari a fait des progrès au cours des dernières saisons, l'Espagnol estime que les gains les plus importants sont simplement le résultat de l'amélioration du rythme de course avec la SF-24.

"Nous avons fait des progrès en matière de stratégie au cours des trois dernières années, progressivement, mais si vous voyez un bond cette année, c'est purement dû à la voiture", indique-t-il à Motorsport.com. "Je pense que le simple fait d'avoir une voiture qui vous permet d'avoir de la flexibilité en matière de stratégie est quelque chose que nous ne pouvions pas avoir l'année dernière, nous étions donc obligés de nous arrêter à certains tours."

Ferrari a fait de grands progrès dans la résolution de ses problèmes de performance en course, qui ont souvent rendus Sainz et Leclerc impuissants en les faisant reculer au classement malgré de bonnes qualifications l'an passé. Ainsi, le vainqueur du Grand Prix d'Australie 2024 estime que ces problèmes ont empêché la Scuderia de mener à bien ses stratégies, ce qui lui a valu des critiques quant à sa prise de décision de la part de ses partisans.

"Nous ne pouvions pas prolonger [les relais]. Nous avions tellement d'usure qu'il semblait toujours que les autres pouvaient prolonger et revenir sur nous avec un pneu plus dur", ajoute Sainz. "L'année dernière, nous n'avions aucune flexibilité et nous ne pouvions rien faire sans attaquer donc il semblait que nous n'avions pas toujours la bonne stratégie. Mais quand vous avez une voiture qui est meilleure sur les pneus, deux pilotes qui peuvent attaquer plus souvent et que vous avez cette flexibilité en plus, votre stratégie semble également meilleure."