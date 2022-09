Sainz conteste sa pénalité : "J'ai sauvé la vie de quelqu'un"

Charger le lecteur audio

Il y a fort à parier que Carlos Sainz cherchera à vite oublier le Grand Prix des Pays-Bas 2022. Le pilote Ferrari a en effet vécu un calvaire pendant une heure et demie, dans une course où les incidents ont été nombreux, et où il est passé de la troisième place sur la grille de départ à la huitième après le drapeau à damier.

"Très mauvaise journée de travail. Tout ce qui pouvait nous arriver est arrivé, nous avons rencontré toutes sortes de problèmes en course et nous devons analyser pourquoi car cela nous a fait perdre beaucoup de points aujourd'hui", a-t-il résumé.

Effleuré par Lewis Hamilton au départ, l'Espagnol a été dépossédé de sa troisième place lors d'un premier arrêt au stand qui s'est éternisé. Passé sous le radar de la FIA malgré un dépassement sous drapeau jaune, Sainz a de nouveau été mis en difficulté dans la pitlane en fin de parcours, cette fois-ci en repartant sous le nez de Fernando Alonso, qui a heurté la Ferrari F1-75.

Cet incident a été qualifié d'"unsafe release" par les commissaires de la FIA et Sainz a écopé d'une pénalité de cinq secondes. De quoi provoquer l'ire du pilote Ferrari, qui a estimé n'avoir rien fait de mal : selon lui, le freinage d'urgence s'est imposé de lui-même pour ne pas renverser un mécanicien McLaren qui travaillait devant lui, et Alonso aurait volontairement cherché le contact.

"Au moment où [les mécaniciens] m'ont relâché, la voie était clairement libre avec Fernando [derrière], mais j'ai dû freiner pour ne pas heurter un mécanicien McLaren qui est passé sur ma trajectoire de sortie, et c'est ce freinage qui a provoqué le 'unsafe release', si on peut appeler ça un unsafe release... Clairement, cela m'a frustré parce que j'ai pensé avoir sauvé la vie de quelqu'un et ne pas avoir provoqué une situation dangereuse", a-t-il ajouté.

"[Alonso] m'a heurté parce que j'ai dû freiner, parce qu'un [mécanicien de] McLaren a couru sur mon chemin. Il faut analyser toutes les situations, non ? Au moment où j'ai été relâché par les mécaniciens, Fernando était très loin derrière. Le problème, c'est qu'il y avait ce gars de chez McLaren avec un jack, qui courait sur ma trajectoire, et j'ai dû freiner et je n'ai pas réussi la sortie du stand, mais est-ce ma faute ? Est-ce la faute de mon équipe ? Non. Et je suis sûr que Fernando a un peu exagéré sur le fait de m'avoir heurté, afin de me faire pénaliser."

Le premier arrêt de Sainz, lors duquel seuls trois pneus neufs étaient prêts, n'est qu'une ligne de plus sur la longue liste des erreurs commises par Ferrari cette saison. Toutefois, Sainz s'est montré philosophe en rappelant que toutes les équipes, mêmes celles qui écrasent des championnats, sont déjà passées par là.

"Je pense qu'on l'a vu chez Mercedes, on l'a vu chez Red Bull pendant de très nombreuses années, et quelques fois en Formule 1. Le problème est que ça nous est arrivé après quelques erreurs plus tôt dans la saison, alors on se dit 'encore une', non ? Mais j'ai vu énormément d'arrêts au stand parmi toutes les écuries de Formule 1 où l'on rentre au stand et un pneu n'est pas prêt."