Sainz : Le dépassement dans le dernier tour, comme jouer le titre

Carlos Sainz était un candidat à la sixième place du championnat avant la course d'Abu Dhabi, aux prises avec Pierre Gasly et Alex Albon, qui se sont partagé le baquet de la Red Bull cette année. Bien aidé par l'accrochage du Français en début de course, le pilote McLaren devait tout de même marquer un point pour aller chercher la sixième place du classement devant les deux hommes.

À l'entame du dernier tour, il était 11e derrière Nico Hülkenberg et n'était pas assez proche de la Renault pour tenter une attaque à la fin de la première des deux lignes droites du second secteur. Mais grâce à l'aspiration et au DRS dans celle-ci, puis dans la seconde, l'Espagnol s'est assez rapproché avant le virage 11 pour tenter une attaque par l'intérieur similaire à celle effectuée sur Sergio Pérez auparavant. Malgré un petit blocage de roue, Sainz a pu tenir sa place et marquer le point lui permettant d'être sixième au classement.

Interrogé par Motorsport.com sur ce dépassement, qui n'a pas été diffusé à la télévision, Sainz a répondu : "C'était le dernier tour le plus excitant auquel j'ai pris part. C'était comme jouer le Championnat du monde pour moi ! Je me suis assez rapproché de Nico pour lancer une attaque au virage 9, et j'ai décidé d'attendre et d'y aller dans le virage 11. Mais je n'ai pas bien réussi à sortir du virage 10 comme je le voulais, donc cela signifiait que je suis arrivé dans le virage 11 un peu plus loin derrière."

"J'ai vu un espace à l'intérieur mais c'était vraiment étroit. Mais comme lors de mon dépassement sur Pérez, je me suis dit 'OK, si ça a marché avec lui, je dois réussir à le faire avec Nico'. Donc j'ai lancé mon attaque et je l'ai faite tenir. C'est fou qu'en fin de championnat, nous nous battions dans le dernier tour et lors de la dernière chance de dépassement du circuit."