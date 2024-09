Sainz estime que Ferrari est "toujours dans la lutte" pour le titre

Au vu des dernières performances de McLaren et Red Bull, on s'attend à ce que l'écurie britannique prenne la tête du championnat constructeurs lors des manches à venir. Avec seulement huit points d'écart, cela pourrait se faire dès ce week-end à Bakou, même si les premières séances d'essais libres ont montré que l'équipe autrichienne était plus à l'aise que sa rivale, Lando Norris estimant être "très loin" et Max Verstappen affirmant être "plus compétitif" tout en restant sur ses gardes.

Alors que tous les yeux sont rivés sur la bataille entre McLaren et Red Bull pour le titre des constructeurs, une équipe se trouve en embuscade non loin de là, avec seulement 39 unités de retard sur le leader du championnat. En effet, avec huit Grands Prix encore à disputer, Ferrari pourrait avoir une chance de remporter le titre qu'elle convoite depuis 16 ans maintenant.

Carlos Sainz, qui quittera la Scuderia à l'issue de la saison pour rejoindre Williams, s'est dit surpris que l'écurie italienne ait encore une chance de se joindre à la bataille pour le championnat des constructeurs. Et ce malgré les difficultés rencontrées par Ferrari depuis la victoire de Charles Leclerc à Monaco.

Entre le désastre de Montréal puis les améliorations apportées à Barcelone qui se sont montrées infructueuses, le pilote espagnol estime que l'équipe s'est grandement améliorée en termes de gestion de course et qu'elle a tiré le meilleur parti de la voiture malgré une baisse soudaine des performances.

"Oui [je suis surpris], car je ne sais pas combien de courses il y a eu entre Monaco et Monza, mais c'est peut-être un tiers de la saison. Nous avons eu un bon premier tiers, un mauvais deuxième tiers et maintenant nous entrons dans le dernier tiers de la saison. Nous avons eu une mauvaise moitié de saison et nous sommes toujours dans la lutte. Cela montre à quel point cette équipe a progressé en termes d'exécution, réussissant à marquer des points même lorsque la voiture n'est pas aussi performante qu'au début de la saison ou qu'à Monza."

"Et c'est ce qui nous a permis de rester dans la lutte. Je pense que les deux pilotes sont également performants parce que nous sommes tous les deux très réguliers. Nous sommes toujours l'un à côté de l'autre, nous nous aidons mutuellement, nous marquons toujours des points, nous tirons tous les deux le maximum de la voiture."

"Je pense que nous réalisons une année solide et que cela nous a permis, grâce à une bonne gestion des courses par l'équipe et à une bonne exécution des courses par l'équipe et les pilotes, de rester dans la lutte au cours d'une saison difficile. Voyons si nous avons les mêmes performances qu'à Monza et Monaco et si nous pouvons continuer à nous battre."

Avec trois podiums dont une victoire, son coéquipier Charles Leclerc est le pilote qui a marqué le plus de points sur les trois derniers Grands Prix. Ce week-end, malgré sa sortie de piste en EL1, le Monégasque s'est montré le plus rapide lors de la deuxième séance plus tard dans la journée.

Photo de: Andrew Ferraro

De son côté, Carlos Sainz a toujours figuré dans le top 5 et estime que la manche à Bakou et la suivante à Singapour pourraient être à l'avantage de Ferrari en raison des nombreux virages à 90 degrés. Néanmoins, le pilote de la Scuderia garde les pieds sur terre car il s'attend à ce que l'équipe renoue avec ses difficultés à Austin.

"Cela nous donne une bonne chance, mais en même temps, c'est peut-être une fausse course, parce que si l'on retourne à Austin et que la voiture est comme elle était à Zandvoort, alors il manque quelque chose", a-t-il ajouté. "Je vais faire chaque course l'une après l'autre et voir où cela nous mène. Lorsque nous sommes à un dixième les uns des autres, il est impossible de prédire où l'on sera. On peut être un dixième devant ou un dixième derrière."

"Il est impossible de savoir. Il faut donc faire une course après l'autre, en essayant d'exploiter au maximum les pistes qui semblent potentiellement nous convenir le mieux. Essayer de réaliser un bon week-end, notamment ceux qui s'annoncent plus difficiles et voir où nous en sommes à la fin de l'année."