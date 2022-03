Sainz et Ferrari d'accord pour une prolongation de contrat

Charger le lecteur audio

La prolongation de contrat de Carlos Sainz chez Ferrari est en bonne voie, un accord oral ayant été trouvé entre les deux parties. Le pilote espagnol, recruté l'an passé pour succéder à Sebastian Vettel, a contribué au doublé signé dimanche à Bahreïn par la Scuderia en terminant deuxième derrière son coéquipier Charles Leclerc. Un résultat qui ne masque toutefois pas sa frustration personnelle par rapport à ses difficultés rencontrées tout au long du week-end au volant de la F1-75.

Décidé à en tirer les leçons, Sainz devrait pouvoir le faire avec une certaine sérénité quant à son avenir, en passe d'être assuré du côté de Maranello. Interrogé après la course à Sakhir sur la probable signature d'une prolongation de contrat, l'intéressé n'a pas fait de mystère : "Je pense que nous en sommes proches. Très proches, Très, très proches. Très proches. Extrêmement proches. On y est presque." Une tendance confirmée par son directeur d'équipe, Mattia Binotto : "Je pense que nous avons trouvé un accord. Il s'agit seulement de mettre ça sur le papier".

Son "week-end le plus difficile" chez Ferrari

Sainz entend se concentrer rapidement sur les progrès qu'il doit faire en piste alors que Leclerc semble s'être adapté plus facilement et plus rapidement que lui à la nouvelle monoplace.

Carlos Sainz a terminé deuxième à Bahreïn.

"En EL1, EL2 et EL3, j'étais très loin derrière, le plus loin que j'aie connu chez Ferrari, et c'est pourquoi même si nous avons signé un doublé, je ne suis pas entièrement satisfait du week-end", explique l'Espagnol. "En tant que pilote Ferrari, c'était mon week-end le plus difficile, et ça montre simplement que je dois comprendre cette voiture, comprendre où Charles fait la différence avec son pilotage et la manière dont il aborde les virages, dont il utilise les pneus, et en course également."

"Je dois m'améliorer si je veux me battre pour une victoire, et je vais m'y atteler, essayer de franchir des paliers en arrivant à Djeddah. Est-ce que je peux progresser d'un week-end à l'autre ? Je pense que je le peux. Est-ce que je peux effacer complètement le déficit ? C'est une très bonne question. Je souhaite pouvoir le faire et je vais travailler dur pour ça."

Pour y parvenir, Sainz pense avoir identifié des axes de travail et compris certaines raisons expliquant l'écart enduré avec Leclerc tout au long du week-end à Bahreïn.

"Je n'ai pas piloté de la manière dont la voiture devrait l'être, du moins avec les réglages que nous avons actuellement", précise-t-il. "Charles a clairement réussi à faire du meilleur boulot, mais il a été plus rapide tout le week-end. Je pense n'avoir atteint un niveau convenable qu'en Q2 et Q3, où j'ai vraiment réussi à boucler quelques bons tours pour être à un bon niveau. Mais le reste du week-end, j'étais à trois dixièmes, que ce soit en essais libres ou en course."

"C'est un écart que je n'ai jamais rencontré l'an dernier. Je ne me suis jamais retrouvé à trois dixièmes, c'est quelque chose de nouveau pour moi et c'était un week-end difficile. Je dois travailler, trouver où sont ces trois ou quatre dixièmes, et dès que j'aurai trouvé et que la voiture sera comme je l'aime, que je la piloterai exactement comme il le faut, je suis certain que je serai à la lutte pour la victoire. Mais d'ici là, il faut continuer à travailler."

Lire aussi : La plaisanterie de Leclerc qui a donné des sueurs froides à Ferrari