Sainz : Ferrari doit cesser d'espérer une victoire ou un podium

Après un début de saison 2022 prometteur pour ses chances de renouer avec le titre mondial, Ferrari s'est finalement progressivement effondrée pour finir à distance de Red Bull. La saison 2023 a démarré de façon encore plus compliquée que la précédente s'était terminée, puisque la Scuderia a été régulièrement devancée par Mercedes, Aston Martin et même McLaren dans la lutte pour être la seconde force du plateau.

Sur les 12 premiers Grands Prix de la campagne, l'écurie n'a signé que trois podiums, tous à mettre au crédit de Charles Leclerc. Carlos Sainz n'est toutefois qu'à sept unités de son équipier au classement général.

L'Espagnol estime que dans le cadre de l'âpre lutte qui se déroule derrière Red Bull, la Scuderia Ferrari devrait plus souvent de contenter d'un résultat modeste, si celui-ci est obtenu en performant au plus haut niveau possible lors de tel ou tel week-end.

"Le début [de saison] a évidemment été relativement frustrant quand nous avons réalisé que Red Bull avait une telle avance sur nous et qu'il allait être difficile de lutter contre eux", a expliqué Sainz. "Je pense que nous nous attendions tous à ce que la voiture soit plus compétitive, à ce que nous-mêmes soyons plus compétitifs, et le peloton est devenu très, très serré."

"Maintenant, vous passez par des hauts et des bas, où certains week-ends vous pouvez vous battre pour la P3 et d'autres vous finissez juste P8, ce qui, en termes de performance, peut signifier que vous êtes 0"1 devant ou 0"1 derrière ce peloton resserré, ce qui n'est pas grand-chose."

"Mais le résultat final paraît bien différent chez Ferrari si vous revenez avec une P3 ou une P8. Et pour le moment, nous devons juste accepter que c'est la bataille dans laquelle nous nous trouvons. S'il faut se battre pour la P5 un week-end et que c'est le maximum que nous puissions faire, nous devons célébrer le fait d'avoir fait le maximum avec les moyens dont nous disposons cette année."

Pour Sainz, adopter une approche plus réaliste permettrait à Ferrari de ne pas se mettre plus de pression que nécessaire en tentant d'aller chercher des résultats hors de portée, tout en facilitant le travail de tout le monde, ce qui augmenterait ses chances d'accrocher de gros points au championnat constructeurs.

"Au cours de la seconde moitié de la saison, [nous devons] nous concentrer davantage sur l'optimisation du potentiel de la voiture et des performances de l'équipe. Nous voulons nous assurer que nous maximisons nos points [chez les] constructeurs, arrêter d'espérer une victoire ou un podium, et nous concentrer sur les principes et la régularité."

Avec Matt Kew et Jake Boxall-Legge