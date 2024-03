Sainz de l'hôpital à la victoire : "La vie est parfois folle"

Il n'était même pas assuré de reprendre le volant dès la course suivante après avoir déclaré forfait au terme de la première journée de roulage en Arabie saoudite, et pourtant Carlos Sainz a bouclé un excellent week-end en Australie. Se remettant d'une opération d'appendicite ayant eu lieu il y a deux semaines, le pilote Ferrari a décroché à Melbourne la troisième victoire de sa carrière et brisé l'hégémonie de Max Verstappen, qui tentait de décrocher un dixième succès de rang.

"C'était vraiment une très bonne course", a-t-il résumé à l'arrivée. "Je me sentais vraiment bien sur la piste. Bien sûr, j'étais un peu raide et ce n'était pas le plus facile d'un point de vue physique surtout, mais j'ai eu la chance d'être plus ou moins seul et j'ai pu gérer mon rythme, gérer les pneus, gérer tout. Ce n'était pas la course la plus difficile de toutes mais je suis très heureux. Je suis très fier de l'équipe, je suis heureux d'avoir fait le doublé avec Charles."

Les derniers mois de Sainz n'ont pas été les plus calmes, comme l'a-t-il rappelé. De l'annonce de son remplacement par Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 à sa victoire à Melbourne, il n'a cessé de vivre des hauts et des bas. "La vie est parfois folle, avec ce qui s'est passé au début de l'année, le podium à Bahreïn, l'appendicite, le retour et la victoire. Ce sont des montagnes russes mais j'ai adoré ça. Et je suis extrêmement heureux", a-t-il assuré.

Et l'Espagnol de donner, avec humour, un curieux conseil à ses rivaux pour améliorer leurs performances : "Je pense que je recommanderai à tous les pilotes d'enlever [l'appendice] cet hiver !".

Sainz a été aux première loges pour assister à l'abandon de Max Verstappen en début de course. Bien qu'il ait réussi son envol, le poleman a été victime d'un problème technique sur son frein arrière droit. Celui-ci a surchauffé, au point de casser, mais l'a aussi conduit à une erreur dans les premiers kilomètres ayant permis à Sainz de la dépasser grâce au DRS.

"J'ai senti que je pouvais rester avec lui dans le premier tour et essayer de prendre le DRS", a-t-il expliqué. "Et puis il a perdu le contrôle dans le troisième virage et j'ai eu l'occasion de me rapprocher et de tenter un dépassement. Dès qu'il s'est retrouvé derrière, je crois qu'il a commencé à être en difficulté avec les freins, et c'était fini pour lui. C'est dommage parce que nous aurions eu, je pense, une très belle lutte pour la première place aujourd'hui. Mais je suis heureux d'avoir la victoire, il en a eu beaucoup."

Une fois en tête, Sainz n'a jamais été inquiété, pas même par son coéquipier Charles Leclerc, deuxième de la course. "Avec le rythme que j'avais hier, je savais que je pouvais [gagner]. Surtout dans le champ libre, en gérant les pneus. Je pouvais y arriver et, évidemment, j'avais toujours en tête le risque d'un Safety Car et d'un drapeau rouge. Mais, heureusement, la course s'est déroulée sans encombre."