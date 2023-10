Sainz justifie ses manœuvres de défense face à Russell

Le rythme de course des Ferrari SF-23 ne permettait pas à Charles Leclerc et Carlos Sainz de prétendre à la victoire au Grand Prix de Mexico, en dépit d'une première ligne 100% rouge. Au lieu de cela, les représentants du Cheval cabré se sont battus pour la dernière marche du podium, qui est finalement revenue à Leclerc.

Sainz s'est donc contenté de la quatrième place, bien que l'Espagnol ait été longtemps menacé par la Mercedes de George Russell. Profitant de l'avantage de performance de sa machine dans les portions lentes mais également de l'aspiration offerte par le #55 dans les longues lignes droites de l'Autodromo Hermanos Rodríguez, Russell a maintenu la pression sur son adversaire pendant une bonne partie de l'épreuve et a tenté à plusieurs reprises un dépassement, sans y parvenir toutefois.

Et la défense offerte par Sainz n'a pas été du goût de Russell, qui lui a reproché à la radio un excès d'agressivité, notamment dans ses changements de trajectoire. Mais selon l'intéressé, la ligne de l'antisportif n'a pas été franchie ce dimanche.

"Je changeais de trajectoire une fois et juste avant le freinage, c'est ce que les règles autorisent", a-t-il assuré à Motorsport.com. "Vous ne pouvez pas changer de trajectoire pendant le freinage mais vous pouvez le faire juste avant, et c'est ce que je faisais. C'est toujours la même chose, quand vous êtes derrière [un pilote], vous branchez la radio, vous vous plaignez et vous voyez si le gars de devant écope d'un avertissement ou d'une pénalité de cinq secondes, parce que c'est profitable. C'est toujours pareil, tout le monde le fait, George le fait souvent."

Relégué à près de trente secondes du vainqueur Max Verstappen, en dépit d'un drapeau rouge à mi-course ayant effacé les écarts entre les pilotes, Sainz s'est montré réaliste quant à la réelle compétitivité de Ferrari au Mexique.

"En regardant le rythme de Max et [Lewis] Hamilton, ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils finissent devant. Ils sont simplement beaucoup plus rapides que nous en termes de rythme de course, nous nous attendions un peu avant la course à ce qu'ils aient un peu plus de rythme en réserve, et nous avons dû beaucoup gérer les températures", a-t-il analysé.

"J'ai connu un relais étrange avec les [pneus] médiums, j'étais en difficulté avec un pneu avant, qui était presque super (sic) dans le tour de formation, donc nous devons nous pencher dessus. Mais une fois que nous avons mis les pneus durs, nous ne faisions que suivre le rythme que la voiture avait ce week-end."

Propos recueillis par Adam Cooper