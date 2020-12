Sainz et Leclerc seront "libres" de se battre en piste chez Ferrari

Carlos Sainz disputera en 2021 sa première saison dans les rangs de la structure de Maranello. Et même s'il sera confronté à Charles Leclerc, qui a depuis longtemps été adoubé comme pilote du futur de Ferrari, au point d'avoir conclu un contrat courant jusqu'en 2024, Mattia Binotto a assuré que les deux hommes seront traités également.

"Il n'y a rien d'écrit dans le contrat de Charles sur le fait d'être le leader [de l'écurie]", assure le technicien. "Je pense que les deux seront libres de se battre en piste. Je crois qu'il est important qu'ils ne se causent pas de tort à eux-mêmes, c'est clair, mais je pense qu'ils auront la même opportunité, en début de saison assurément."

Et si la Scuderia devait intervenir dans une lutte, ce serait avec en perspective la maximisation des points au championnat constructeurs. "Notre top priorité, comme je l'ai dit par le passé et qui va demeurer, c'est d'optimiser les points de l'écurie. Donc il est possible que lors de certaines courses, il soit important que les deux facilitent les décisions ou acceptent les décisions de l'écurie afin d'optimiser ce qui relève de l'intérêt de la Scuderia. Et en agissant dans l'intérêt de l'équipe, je pense que nous y gagnerons et que nous aiderons aussi les pilotes."

"Plus tard dans la saison, s'il y a un avantage clair de l'un des pilotes sur l'autre et que ce pilote peut atteindre un objectif qui n'est pas possible pour l'autre, je crois qu'il y aura une discussion ouverte entre les deux. Ensuite, on verra comment nous pourrons éventuellement aider l'un et l'autre, mais toujours à l'avantage de l'écurie. Et d'abord en optimisant les points de l'équipe."

Sainz a passé sa première journée à Maranello ce vendredi, où il a pu faire le tour de l'usine et a participé à une série de réunions pour apprendre à connaitre les gens avec lesquels il va travailler. Évoquant cette expérience, l'Espagnol a expliqué qu'il s'en souviendrait toute sa vie.

"C'est la première fois en rouge, ce qui est évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, assez spécial. C'est un jour spécial pour moi en général. Et c'est probablement un jour que je n'oublierai jamais. Je suis tout à fait prêt, tout à fait motivé ici aujourd'hui déjà, après avoir quitté le Royaume-Uni hier. Donc, je suis totalement nouveau, et totalement préparé pour ce nouveau défi."

"Il y aura Noël et quelques vacances pour déconnecter, et pour s'assurer que nous rechargerons les batteries aussi vite que possible. Mais vous pouvez être sûrs que je serai ici au début du mois de janvier pour continuer à pousser, pour continuer à aider cette équipe à avancer aussi vite que possible dans la meilleure direction. J'ai hâte, en toute honnêteté. Aujourd'hui, j'ai déjà eu mes premières réunions, ma première visite de l'usine, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais."

