McLaren a roulé jusqu'à ne plus avoir de pneus

Dans des conditions "idéales pour profiter d'une Formule 1" sur le circuit de Barcelone, d'autant que "les voitures 2020 vont être les F1 les plus rapides de l'Histoire", Carlos Sainz a signé un chrono encourageant de 1'17"842, classé sixième après avoir tourné en 1'18"001 dès ce matin – performance qui lui a donné de faux espoirs. "Dès que j'ai commencé à attaquer ce matin, sans trop attaquer, j'ai fait un 1'18", relate l'Espagnol. "Je me suis dit que c'était très rapide et que nous avions peut-être trouvé quelque chose d'exceptionnel, puis j'ai vu que tout le monde tournait en 1'17 ou en 1'18."

Surtout, Sainz a limé le bitume jusqu'à ne plus pouvoir rouler, faute de gommes : Pirelli fournit aux équipes 30 trains de pneus slicks pour l'ensemble des trois premières journées d'essais, et le pilote McLaren en a donc épuisé au moins une dizaine.

"Parcourir 160 tours le premier jour des essais, c'est déjà une grande réussite", poursuit-il. "Ce qui est positif, c'est que nous avons effectué exactement tous les tours que nous avions prévu. En gros, nous ne pouvions pas encore rouler davantage car nous n'avions plus de pneus ! Nous n'avons eu aucun problème de fiabilité et avons donc fini la journée à faire des essais d'arrêt au stand et de départ. Je suis donc très content."

Un autre point positif est le fait que la McLaren MCL35 ne semble pas avoir de défaut majeur. De surcroît, Sainz la qualifie de "très basique" et estime donc que son potentiel est loin d'être libéré.

"J'ai d'emblée senti que la voiture était un bon pas en avant par rapport à l'an dernier. Faire certains temps au tour paraissait plus facile que l'an dernier, cela ne requérait pas un gros effort, et je n'ai pas constaté de problèmes d'équilibre aujourd'hui, en tout cas de très gros problèmes d'équilibre. Mais quand on regarde la feuille des temps, tout le monde va très vite. Nous avons tous apporté des évolutions, des nouvelles voitures. Je suis optimiste mais prudent, tout le monde progresse beaucoup."

"Le principal sur cette voiture, c'est que l'on peut espérer pouvoir la développer encore mieux que l'an dernier. C'est une voiture très basique pour l'instant, ce que nous avons en piste – une voiture qui nous permet de faire le kilométrage que nous avons fait aujourd'hui. Je ne m'inquiète pas encore trop des performances car nous allons apporter quelques nouvelles pièces à l'avenir dans l'espoir que cela continue à pallier nos faiblesses. Mais cette voiture est déjà un pas dans la bonne direction", conclut Sainz.

Propos recueillis par Luke Smith

