Sainz et McLaren n'espèrent pas la pluie en course

Si certains feront probablement la danse de la pluie d'ici le Grand Prix de Belgique, ce ne sera pas le cas des pilotes McLaren ! À Spa-Francorchamps, les monoplaces de Woking ont adopté des réglages avec le moins d'appui possible, misant sur une piste sèche lors de la course. Dans le même temps, certains ont fait quelques compromis sur ce point afin de disposer d'une monoplace mieux réglée en cas d'averse, ce qui serait le cas chez Red Bull Racing avec Max Verstappen.

Septième sur la grille de départ, Carlos Sainz espère que la fameuse météo capricieuse du toboggan des Ardennes ne fera pas des siennes ce dimanche, ce qui mettrait l'Espagnol en difficulté avec sa monoplace.

"Nous avons choisi de rouler avec très peu d'appui, donc si la pluie arrive, nous pourrions souffrir un peu", prévient le pilote espagnol. "Habituellement, le samedi, si je vois qu'il y a un risque de pluie, je chante et j'essaie de la faire venir car j'aime ça, et pour une voiture de milieu de grille c'est toujours bien qu'il pleuve, ça ouvre un peu plus d'opportunités que la cinquième, sixième ou septième place. J'ai toujours hâte qu'il pleuve, mais s'il y a peut-être une course où ça ne nous conviendrait pas vraiment, c'est ici à Spa en raison du petit aileron que nous utilisons. Nous pourrions nous retrouver en difficulté s'il se met soudainement à pleuvoir."

Devancé par les deux Mercedes, les deux Red Bull mais aussi les deux Renault en qualifications, Sainz estime avoir signé la meilleure performance possible samedi après-midi.

"Toutes les voitures qui sont devant nous sont plus rapides, à la fois en course et en qualifications", estime-t-il. "Les Renault ont été environ trois dixièmes devant tout le week-end, ils sont très compétitifs comme l'an dernier à Monza, donc c'est difficile pour nous de les battre. Je suis surpris de me qualifier devant les Racing Point. Je suis certain qu'ils seront à la bagarre [en course], mais au moins nous sommes au rendez-vous. Nous pouvons jouer un peu avec la stratégie. Je pense qu'il y a moins de dégradation que ce que nous attendions, mais il faut aussi bien plus frais que l'an dernier."

Devancer les Racing Point, Lando Norris n'y est en revanche pas parvenu. Le pilote britannique a reconnu être "déçu" de sa dixième place sur la grille après avoir manqué d'aspiration lors de sa dernière tentative en Q3. "Je n'ai eu d'aspiration de personne, j'étais tout seul", explique-t-il. "C'est comme ça parfois. J'étais derrière les Renault dans le tour de sortie et elles allaient extrêmement lentement. Je les ai donc doublées, mais ensuite je n'ai pas eu d'aspiration pendant le tour."