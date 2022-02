Carlos Sainz "au milieu" des négociations avec Ferrari

Charger le lecteur audio

Si Charles Leclerc aborde la saison 2022 avec une certaine sérénité pour son avenir puisqu'il lui reste encore trois années de contrat avec Ferrari, son coéquipier Carlos Sainz ne peut pas en dire autant. Appelé à remplacer Sebastian Vettel en 2021, le pilote espagnol a passé un accord de deux ans avec le Cheval cabré, son contrat prenant donc fin à l'issue du championnat.

Toutefois, il ne semble pas que les jours du fils du double Champion du monde des Rallyes soient comptés en Italie. Fin 2021, le directeur Mattia Binotto avait révélé que Ferrari se préparait à négocier avec Sainz tout en assurant qu'une prolongation de contrat serait "une discussion facile". Et quelques mois plus tard, la situation a plutôt bien avancé.

"Je dois annoncer qu'il n'y a rien à annoncer !" a lancé l'Espagnol en plaisantant. "Pour le moment, nous sommes au milieu des discussions. Je pense qu'il est assez clair que Ferrari et moi sommes heureux de la situation et souhaitons continuer à travailler ensemble. Nous nous sommes fixé certains objectifs pour essayer de signer [un nouveau contrat] le plus tôt possible mais, pour le moment, rien n'est encore fait."

Bien que Sainz ait brillé en 2021 en terminant à la cinquième place du championnat, tout juste derrière les pilotes Red Bull et Mercedes, et en signant quatre des cinq podiums de l'équipe, la victoire lui a échappé. Le renouvellement du règlement en 2022 pourrait néanmoins lui donner une voiture capable du meilleur, ce qu'il n'a jamais connu en catégorie reine, mais cela ne l'effraie guère.

"Ça a été mon rêve toute ma vie : être en position de me battre pour une victoire ou un titre en Formule 1. J'attends ça avec impatience, je travaille pour ça à chaque fois que je me lève, et j'y pense à chaque fois que je me couche", a-t-il affirmé.

"Donc j'attends avec impatience le moment où cela arrivera, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Je ne pense pas avoir déjà eu l'occasion de me battre pour des victoires ou des titres en Formule 1 et je l'accepte. Peut-être que nous avons seulement eu une réelle chance de nous battre pour une pole position et une victoire à Monaco l'an dernier. C'était une première dans ma carrière et j'ai adoré ça. J'ai hâte d'avoir de nouveau [cette chance]."