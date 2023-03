Sainz a multiplié les frayeurs au volant d'une Ferrari imprévisible

Charger le lecteur audio

En dépit de sa pénalité de 10 places sur la grille pour changement d'unité de contrôle électronique hors quota, Charles Leclerc a signé une très bonne séance de qualifications en accrochant la seconde position, à 0"155 de la Red Bull de Sergio Pérez. En revanche, pour Carlos Sainz, les choses ont été bien moins flamboyantes : l'Espagnol n'a pris que la cinquième place, à une demi-seconde de son équipier.

Tout au long des qualifications, l'Espagnol a – comme souvent depuis deux saisons – peiné à se mettre au diapason du Monégasque et à se hisser au niveau de performance que sa machine est capable d'atteindre. La séance aura tout du long été poussive pour lui, et notamment dans le tout premier secteur du tracé de Djeddah.

"En EL3, ça allait et j'avais un bon feeling avec la voiture", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com. "Mais pour une raison que j'ignore, le secteur 1 a été ma grande faiblesse aujourd'hui. Je n'arrivais pas à faire en sorte que les pneus me donnent les sensations nécessaires pour attaquer les virages 1/2 et la [section à] grande vitesse. Et à chaque fois que j'attaquais un peu trop, je décrochais et je me faisais des grosses frayeurs."

"Au final, j'ai perdu trois ou quatre dixièmes – ce qui est beaucoup pour un seul secteur – donc il y a clairement quelque chose que je n'ai pas compris, ou que je n'ai pas mis en place. J'ai beaucoup joué avec les tours de préparation, les tours de sortie, et je n'ai jamais fait fonctionner les pneus pour le premier secteur. Les secteurs 2 et 3 étaient en fait corrects, donc si ce problème n'apparaît pas demain, je pense que nous pourrions connaître une bonne journée."

En ce qui concerne l'équilibre de la voiture, il a ajouté : "Ce n'est pas le train arrière le plus prévisible que j'ai piloté dans ma vie ! Je ne sais pas encore si c'est la voiture ou la préparation des pneus dans le premier secteur. Nous devons encore nous pencher sur la question."

La Scuderia s'était montrée discrète jusqu'en qualifications, travaillant avant tout pour la course lors des essais libres : "Oui, nous nous concentrons beaucoup sur la préparation de la course, alors peut-être que nous aurions pu arriver un peu plus préparés pour les qualifications, et que cela m'a peut-être coûté un peu de temps", a déclaré Sainz. "Mais je pense que Charles a montré ce dont la voiture est capable et, si nous avions eu une journée parfaite, nous serions partis P2 demain."

"Les qualifications n'ont pas été bonnes, j'ai dû utiliser deux trains de pneus en Q2 à cause de la frayeur, et ensuite je n'avais pas deux trains de pneus neufs pour Q3. En fait, nous avons décidé d'en économiser un."

L'Espagnol voit en tout cas le rythme affiché par Leclerc en Q3 comme une bonne nouvelle pour Ferrari : "Oui, c'est une très bonne nouvelle. Ce n'est pas encore là où nous voulons être parce que nous aimerions être P1 et P2, cela montre encore que nous avons quelques faiblesses ici et là. Mais, également, Max [Verstappen] n'était pas dans la lutte. Je pense tout de même que nous pouvons vivre une bonne journée de course. Je crois que nous avons le potentiel, je pense que le rythme de course devrait être meilleur. Donc restons patients, mais je pense que nous pouvons viser un podium demain."