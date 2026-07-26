Pourquoi Sainz a été si peu sanctionné pour le contact avec Piastri

Au 38e des 70 tours de course du Grand Prix de Hongrie 2026 de F1, un incident est survenu entre la Williams de Carlos Sainz et la McLaren d'Oscar Piastri.

Le pilote australien, qui était en passe de prendre un tour à l'Espagnol, s'est retrouvé confronté à une lutte entre retardataires puisque la Williams se battait pour le compte de la 16e position contre l'Aston Martin de Fernando Alonso.

Alors que Piastri, qui était dans un moment critique de sa course puisqu'il tentait de contrer un overcut - un allongement de son second relais - de Lando Norris, avait fait la jonction avec Sainz, ce dernier était en pleine bataille contre Alonso alors même que les drapeaux bleus lui étaient présentés.

En tentant de décroiser derrière l'Aston Martin à la sortie du virage 2, Sainz s'est décalé sur la gauche avant le virage 3. Or, Piastri avait déjà engagé sa manœuvre de dépassement par l'intérieur au virage 2 et se trouvait donc sur la gauche de Sainz. Le contact a alors été inévitable entre les deux monoplaces.

Piastri, envoyé en partie dans l'herbe, a sauvé sa MCL40 de l'accident mais a perdu du temps dans la séquence avant que Sainz finisse par s'écarter. Quelques instants plus tard, quand Norris s'est arrêté, il est ressorti devant son équipier.

Les commissaires ont été saisis de l'incident après quelques tours et se sont rapidement prononcés en infligeant une sanction à Sainz de cinq secondes pour la collision. Une sanction en dessous de la pénalité standard, que les commissaires ont toutefois expliqué par une visibilité réduite pour le pilote Williams.

Voici leur justification complète : "Au 38e tour, à l'approche du virage 3, la voiture n°55 était engagée dans un duel avec la voiture n°14. Le pilote de la voiture n°55 avait été informé par son équipe que des drapeaux bleus étaient agités en raison de l'approche de la voiture n°81. Alors que la voiture n°81 tentait de dépasser, un contact s'est produit entre les voitures n°55 et n°81."

"Les commissaires ont estimé que le pilote de la voiture n°55 était entièrement responsable de la collision avec la voiture n°81. Bien que la pénalité standard pour avoir provoqué une collision soit une pénalité de temps de 10 secondes, les commissaires ont identifié une circonstance atténuante."

"Au moment de l'incident, la position de la voiture n°55 par rapport au circuit et aux autres voitures faisait que la voiture n°81 n'était pas visible pour le pilote de la voiture n°55 avant la tentative de dépassement. Bien que le pilote ait été informé de l'approche de la voiture n°81, les commissaires reconnaissent que cette visibilité réduite atténue le degré de responsabilité."

"Compte tenu de cette circonstance atténuante, les commissaires ont estimé qu'une pénalité de 5 secondes, plutôt que la pénalité standard de 10 secondes, était appropriée."