Sainz : Être pilote Ferrari est "très exigeant mentalement"

Victorieux il y a un an de son premier Grand Prix de Formule 1, Carlos Sainz souffre aujourd'hui davantage au sein d'une Scuderia Ferrari qui peine à lutter pour la gagne. Sa troisième saison sous les couleurs du cheval cabré est encore vierge de toute pole position ou podium mais le pilote espagnol a le sentiment d'être à son meilleur niveau.

Parfois cité pour un avenir loin de Maranello, par exemple du côté du projet Audi, mais à chaque fois démenti jusque-là, Carlos Sainz doit encore entamer les discussions contractuelles alors que son bail prendra fin à l'issue de la saison prochaine. Pour l'heure, être pilote Ferrari demeure pour lui "un rêve" qui exige beaucoup dans la voiture comme en dehors.

"Ferrari est un endroit fabuleux", assure-t-il sur le site officiel de la Formule 1. "Sur chaque circuit il y a les tifosi, il y a plus de soutien que pour n'importe quel autre pilote. À chaque Grand Prix, on est presque comme à domicile car il y a tous les fans de Ferrari à travers le monde. C'est vrai aussi que c'est exigeant, c'est une écurie où c'est très exigeant mentalement car il y a plus de pression tout autour. On a beaucoup de sponsors et beaucoup d'événements auxquels assister. Il faut être au sommet de sa carrière, je pense, pour être pleinement investi en tant que pilote Ferrari. Je pense être à ce stade. Je suis encore très jeune mais j'ai aussi de l'expérience, et j'en profite au maximum."

"Je suis très fier, surtout d'être arrivé dans une écurie comme Ferrari et de porter le rouge chaque week-end. Je ne prends pas ça comme acquis, car je sais à quel point c'est difficile et ce que ça signifie, combien ça m'a coûté d'en arriver là, combien j'ai dû faire de sacrifices et d'efforts. Mais maintenant, j'essaie d'en profiter autant que possible, de vivre mon rêve tout en restant concentré et en continuant à m'améliorer. Je m'efforce toujours de progresser en tant que pilote et en tant qu'être humain."

Comme pour tout pilote arrivé à ce niveau, l'entourage revêt une importance capitale. Celui de Carlos Sainz, constitué notamment d'un père au palmarès qui pèse en sport automobile, compte plus que tout et avec un aspect aussi prégnant qu'à ses débuts en compétition.

"J'ai beaucoup de chance d'avoir un père double Champion du monde des Rallyes, qui a pu m'apprendre beaucoup de chose sur la vie, sur la course automobile, particulièrement sur l'attitude à avoir", explique celui qui occupe actuellement la septième place du championnat. "Si tu veux être Champion du monde un jour, ou bon dans tout ce que tu veux faire, ses expériences servent d'exemple. Je m'en sers autant que possible. À 28 ou 29 ans, il m'apprend encore des choses et me donne de bons conseils."

"La manière dont le temps a passé, le fait d'être aujourd'hui chez Ferrari, de vivre ce rêve, tout est bien, je ne peux pas me plaindre. Mais c'est aussi dû à la manière dont j'ai été bien entouré, et évidemment grâce à mes propres efforts, à mon propre talent, à ma propre façon de faire les choses. Et j'espère que le meilleur est encore à venir !"