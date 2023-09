Sainz pense pouvoir contrer Russell et Mercedes pour l'emporter

Auteur de la pole position au GP d'Italie, Carlos Sainz a réitéré ce résultat ce week-end à Singapour, sur un tracé aux caractéristiques pourtant très différentes. Le pilote Ferrari s'est offert cette performance en devançant George Russell (Mercedes) de 0"072 et son équipier Charles Leclerc de 0"079.

Il faut dire que le week-end avait bien commencé pour les hommes de Maranello, et Sainz en particulier qui s'était offert le meilleur temps des EL2 et des EL3. Restait à voir où en était vraiment la concurrence. Si Mercedes a démontré avoir le rythme pour prétendre à la pole, au moins avec la voiture #63, Red Bull a totalement dévissé en perdant ses deux monoplaces en Q2. Quant à McLaren, c'était encore un peu trop juste, Lando Norris échouant à plus de deux dixièmes.

"C'est un peu comme à Monza, j'ai vraiment démarré en trombe dès les EL1, je me suis senti en confiance tout au long des séances et j'ai tout mis bout à bout en Q3, en me concentrant sur le fait de ne pas faire d'erreur dans ce tour", résumait Sainz au sortir du cockpit. "Le fait de ne pas commettre d'erreur ici à Singapour porte normalement ses fruits. La séance a été un peu brouillonne pour tout le monde, mais nous sommes restés concentrés, nous avons fait un bon tour à la fin et nous avons décroché une nouvelle pole position."

Interrogé sur le rythme affiché, Sainz estime que ce n'est pas forcément étonnant : "C'est un peu l'histoire de notre année. Nous avons une très bonne voiture sur certains circuits et dans certaines conditions, comme sur un tour, avec ce genre de cordes courtes et de changements de direction rapides. Ce week-end encore, c'est un peu comme à Monza."

"Nous savons que notre faiblesse reste le rythme de course et c'est là que nous payons toujours le prix, mais je pense que l'équipe a fait un excellent travail au cours des deux derniers week-ends pour comprendre le package, comprendre la voiture. Et je pense que nous progressons, tout en gardant à l'esprit que ce circuit a toujours bien convenu à la Ferrari."

En course, justement, Russell risque d'être le premier adversaire au volant d'une Mercedes généralement plus à son aise sur les longs relais. Toutefois, Sainz estime avoir les moyens de contenir la menace des Flèches d'Ébène : "Le rythme de course est un point d'interrogation. [...] Mercedes est normalement un peu plus rapide que nous en course, ils ont une stratégie un peu différente avec les pneus que nous devrons garder à l'œil. Mais si je me concentre sur ma propre course, si je fais un bon premier relais et un bon relais en pneus durs, je pense que nous pouvons tout de même viser la victoire."

"C'est une sensation extraordinaire [de battre Red Bull à nouveau en qualifications]. Et c'est notre objectif. Je veux dire, essayer de gagner demain. Nous allons tout donner, comme je l'ai fait à Monza, et j'espère que ce sera suffisant", a-t-il ensuite conclu.

Avec Jonathan Noble